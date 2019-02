Kacaniklic Bajen-debut kan dröja: ”Han vill vara lite bra när han kommer in”

Hammarby besegrade i kväll Varberg med 3-0 i svenska cupen. Med i matchtruppen fanns däremot inte brasseförvärven Jean Carlos de Brito och Zé Vitor liksom förre landslagsmittfältaren Alexander Kacaniklic, som i kväll presenterades i halvtid för Hammarby-fansen på Tele2 Arena. Hammarby meddelade däremot inför matchen att Carlos de Brito väntar på arbetstillstånd, medan Kacaniklic behövde stå över med anledning av att han nyligen anslöt till föreningen.

Bajen-tränaren Stefan Billborn berättade efter matchen att Kacaniklic kan vara redo för spel till söndagens möte med Eskilsminne i cupen, men att det möjligen är mindre troligt.

- Möjligt, men vi tar en match i taget med honom och ser till att han får grundträning i kroppen. Jag tror också att han känner att han vill vara lite bra när han kommer in. Han skulle absolut ha varit aktuell för ett inhopp i kväll, men vi kände att vi håller i lite där, så att han får känna att han är lite i form, säger Hammarby-tränaren under presskonferensen.

Billborn hade heller inte ett besked angående när de Brito kan vara tillgänglig för spel.

- Ingen aning. Jag jobbar varken på migrationsverket eller sportavdelningen, säger han.

Vidare berättade Billborn att Darijan Bojanic varit sjuk i veckan, vilket ledde till att han började på bänken och inte var aktuell för ett inhopp mot Varberg.

Hammarby ställs på söndag klockan 15.00 mot Eskilsminne i Skåne. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.