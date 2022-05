MFF-spelare blev väckta mitt i natten av fyrverkerier

Hammarby IF tar under söndagen emot Malmö FF på Tele2 Arena i svenska cupen-finalen. MFF-truppen var redan under onsdagen på plats i Stockholm för att ladda upp inför finalmatchen och tränade på konstgräset på Tele2 Arena.

Under natten till torsdagen sov MFF:s spelare och ledare på hotell, men blev störda. Spelare och ledare vaknade mitt i natten av fyrverkerier, erfar Fotbollskanalen.

MFF:s press- och informationschef Peter Sohlmér kan i sin tur inte bekräfta om det var fyrverkerier utanför hotellet, då han inte hörde något.

"Jag hörde inget. Vi är vana vid stora matcher i Europa och spelarna ges alltid möjlighet att använda öronproppar", skriver han i ett sms till Fotbollskanalen.

Hammarby-Malmö har avspark klockan 15.00 under torsdagen. Matchen sänds i SVT men går att streama på cmore.se.