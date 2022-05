Uppgifter: Dovin missar cupfinalen

Hammarby IF ställs under torsdagen mot Malmö FF i svenska cupen-finalen i Stockholm. Under onsdagen var Bajen-målvakten Oliver Dovin inte på plats på den sista träningen inför matchen på Tele2 Arena, och efteråt sa tränaren Marti Cifuentes att beslut tas om både Dovin och offensive spelaren Gustav Ludwigson under torsdagen.

Nu uppger Aftonbladet att Dovin missar finalen och ersätts av reservmålvakten Davor Blazevic i Bajens mål. Dovin har vaktat Hammarbys mål i samtliga matcher i år i allsvenskan, medan Blazevic senast spelade mot Elfsborg i slutet av mars i år i svenska cupen.

Hammarby-Malmö har avspark klockan 15.00 under torsdagen. Matchen sänds i SVT men går att streama på cmore.se.