Nu ska Häcken fira: "Känns inte som att vi kommer vara särskilt pigga i Borås…"

GÖTEBORG. Match på söndag i Borås. Men i kväll släpper Häcken på handbromsen och firar guldet ordentligt. - Just nu känns det inte som att vi kommer att vara särskilt pigga i Borås, säger tränaren Andreas Alm.

BK Häcken säkrade på torsdagen sin andra titel i klubbens historia då man avfärdade AFC Eskilstuna på hemmaplan med 3-0. Målen gjordes i tur och ordning av Alexander Faltsetas, Joona Toivio och Viktor Lundberg och Göteborgslaget var klart bättre än AFC matchen igenom.

På torsdagskvällen väntar nu som brukligt firande. Och Häcken-spelarna verkade efteråt inte ha några planer på att ta det lite piano med tanke på att det är allsvensk match om tre dagar igen, då man ställs mot Elfsborg.

- Det blir ett ödmjukt firande och de som är pigga spelar mot Elfsborg. Men det är inte det viktigaste. Nu ska vi fira som fan, sa tränaren Andreas Alm till C More direkt efter slutsignalen.

Han utlovade dock inga större party-moves själv.

- Jag är inte bra på att dansa. Jag är jävligt dålig på att dricka bira och alkohol.

C More: Men cigarr är du bra på?

- Jag kanske är det i kväll, men jag kommer leva via de andra.

Några konkreta planer på hur firandet skulle gå till kunde dock Alm efter matchen inte svara på.

- Jag försöker lära mig det också, hur man firar på Hisingen. Så jag försöker ta rygg på spelarna. Just nu känns det inte som att vi kommer att vara särskilt pigga i Borås när vi ska spela allsvensk match på söndag. Det är i alla fall känslan, vi får se om vi hämtat oss till dess.

Alexander Faltsetas hade efter matchen inga problem med att axla rollen som festfixare.

- Jag skäms inte, jag håller fanan. Det är inga konstigheter, jag kan styra det.

Daleho Irandust tänker göra som Alm; ta rygg på de andra:

- Jag får låta de andra hand om det, jag är inte så van, säger han, och skrattar.

Häcken vann cupguldet så sent som 2016 och tränare Andreas Alm menar att det inte är någon tillfällighet att titlarna börjar komma.

- Vi vann 2016 och vinner igen 2019 så pokalerna börjar ramla in. Så är det ju. För mig blir det en ynnest, man kommer hit och fått vara med att bygga upp något över tid i Häcken. Jag är här på begränsad tid - det kommer vara någon annan efter mig och någon annan före mig. På så sätt är det häftigt, att få vinna hemma och att få göra det på Hisingen. Det blir ytterligare ett steg för Häcken att göra det här. De har gjort ett jättejobb genom alla år och det är ingen slump att pokalerna kommer.