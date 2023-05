Orden som gjorde Mjällby-stjärnan ilsken i cupfinalen: "Då blir man bara förbannad"

- Att gå in med 0-2 i paus, med två sena mål blir tufft. Det var bära eller brista sedan, men de får ett enkelt mål direkt till 3-0. Vi hade behövt vara lite mer skarpa och ha lite mer marginaler med oss, fått den straffen vi skulle haft i första.

Vad är det som går fel i dag tycker du? - Jag tycker att vi gör rätt mycket bra fram till att de gör sitt 1-0-mål. Återigen släpper vi in mål på en defensiv inläggsfrispark, det håller så klart inte. Om något är det vi som ska ligga plus på fasta situationer, annars blir det jobbigt. De är så pass duktiga. Sedan får de 2-0-målet direkt. Det kändes som offside men jag har ingen jävla aning.

- Det var helt otroligt. Det kommer vara en match som alla i Mjällby kommer minnas för all evighet förmodligen. Synd bara att vi inte kunde ge dem något mer än så här. Det är en besvikelse över prestationen och de målen vi släpper in i dumma lägen. Allt är svart just nu dessvärre. Häcken är ett jävla duktigt lag, vi hade behövt vara lite, lite bättre, avslutar han.