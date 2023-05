TV: BK Häcken mästare i svenska cupen - krossade Mjällby i finalen

Häcken utökar - Sadiq stöter in 2-0

Häcken utökar - Sadiq stöter in 2-0

Gustafson lägger in 4-0 mot Mjällby

Gustafson lägger in 4-0 mot Mjällby

Cupfinal på Strandvallen i Hällevik, där Mjällby AIF hade chansen att ta klubbens första titel någonsin medan BK Häcken hade möjligheten att vinna svenska cupen för tredje gången. Mjällby fick klara sig utan kaptenen Jesper Gustavsson som ersattes av Viktor Gustafson.

Andra förändringar i startelvan jämfört med den senaste allsvenskan var att trion med Tom Pettersson, Alexander Johansson och Adam Ståhl ersatte Noah Eile, Mamudo Moro och Mads Fenger. I Häcken var Simon Gustafson inte redo för matchspel, däremot var Johan Hammar tillbaka på bänken efter en månads skadefrånvaro.

Gästande Häcken börjande med en farlig möjlighet på en hörna i den sjätte minuten, men Even Hovland nickade bollen långt utanför. I minut 20 kom Mjällbys första målchans när Noah Persson nickade ett inlägg strax över ribban. Fyra minuter senare rullade Häcken upp Mjällbyförsvaret och Bénie Traoré fick skottläge från några meters avstånd, men var obalanserad och situationen mynnade bara ut i hörna.

ANNONS

Den första halvtimmen var ganska ryckig och präglades av kampmoment. Häcken hade svårt att dyrka upp ett kompakt Maif-försvar medan Mjällby saknade spets i offensiv tredjedel. Efter en halvtimme tog sig sedan Kristoffer Lund fram på vänsterkanten och hittade Traoré med sitt inlägg, men nicken gick i burgaveln.

Ledningsmålet kom på tilläggstid istället. Mikkel Rygaards inläggsfrispark hittade en fri Ibrahim Sadiq, som nickade in 1-0 för Häcken. Tre minuter senare slog ghananen till igen. Noah Persson fick inte undan bollen från Mjällbys planhalva, Traoré snappade upp bollen och hittade Lars Olden Larsen, som gav Sadiq ett öppet mål. Anfallarens sjunde fullträff i svenska cupen gav Hisingslaget en 2-0-ledning i halvtid, men Sadiq byttes ut i halvtid och såg sig för baksida lår på vägen ut.

ANNONS

- Vilket mål! Wow. Vilken upprullning, sa C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

- Oj, oj, oj. Fantastiskt mål av Häcken! Mjällby får inte göra sådana misstag, då blir man straffad direkt, fyllde experten Astrit Ajdarevic i.

3-0 kom några minuter in på den andra halvleken. Ett nytt Lund-inlägg nådde Rygaard, som med en liten snedträff fick bollen över mållinjen. Häckens fjärde mål kom i den 66:e minuten. Lund tog sig fram på vänsterkanten, hittade inbytte Momodou Sonko som osjälviskt spelade fram till Samuel Gustafson, och bollen rullades in i det öppna målet.

Mjällby var ett slaget lag. De lyckades ändå vaska fram en målchans när Otto Rosengren hittade inhopparen David Löfqvist, som placerade bollen klockrent i stolpen. Sedan var det Larsens tur att få ett läge för Häcken, men avslutet räddades av Noel Thörnqvist.

ANNONS

Med kvarten kvar provade Häckens vänsterytter något mer, men avslutet gick några decimeter utanför.

- Mjällby har blivit totalt förnedrade, sa expert Astrit Ajdarevic.

De skulle ändå få in ett reduceringsmål i den 85:e minuten, när inhopparen Mads Fengers skott gick via en Häcken-fot och in i mål. Finalen slutade 4-1 och BK Häcken tog hem sin tredje titel i svenska cupen, efter segrarna år 2016 och 2019.

Eftersom Hisingslaget ska kvala till Champions League i sommar tillfaller kvalbiljetten i Europa Conference League till Kalmar FF, som slutade fyra i allsvenskan 2022.

- Vi är ett mycket bättre fotbollslag än Mjällby. Våra fans var outstanding. De var lika bra som oss, säger Samuel Gustafson till SVT efter slutsignal.

Simon Sandberg i samma sändning:

- Jag tycker att vi är bättre på det mesta. Det var en ny utmaning, gräs och Mjällby borta är alltid svårt men jag tycker att vi genomför matchen helt klockrent, säger Häcken-backen.

ANNONS

- Det var det här jag kom hem till häcken för, för att vinna. Att se alla glada är hur kul som helst.

Redan på söndag väntar ett toppmöte med Malmö FF i allsvenskan, vilket kommer påverka firande hintar Sandberg om.

- Det blir väl någon bärs på bussen hem. Sen har vi Malmö om två dagar så det blir inte allt för hårt, men lite får unna oss.

Inför cupfinalen hade Samuel Gustafsson kallade Strandvallen för en "pissarena". Efter slutsignal tog Peter Abrahamsson tillfället i akt:

- Det visade sig att detta var en pissbra arena, säger Häcken-målvakten i SVT och ler.

- Det är glädje och stolthet. Jäkligt kul.

Startelvor

Mjällby AIF: Törnqvist - Kričak, Rösler, Pettersson (utbytt 65')- H. Johansson, Gustafson (K) (65'), Rosengren, Brorsson, Persson - A. Johansson (65'), Ståhl.

Byten: Eile, Fenger, Löfquist (65'), Moro (82'),

ANNONS

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Sandberg (utbytt 67'), Hovland, Lund (79') - Rygaard, Gustafson (K), Romeo - Sadiq (46'), Traoré (67'), Larsen.

Byten: Sonko (46'), Hammar, Kamara (67'), Totland (76'), Hodzic (79')

Gula kort: Rygaard (45'), Brorsson (55')