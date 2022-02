Peking-spelarna visade sitt stöd till Ukraina: "Det som händer är äckligt och hemskt"

Det var under föregående vecka som Ryssland gick till angrepp mot Ukraina. Sedan dess har strider i det senare landet ägt rum, vilket fått konsekvenser ur flera perspektiv. Tidigare under måndagen stod det klart att fotbollsorganet Fifa stänger av Ryssland från all form av internationell fotboll. Samtidigt har Uefa meddelat att samtliga ryska klubblag utesluts från fotbollsunionens tävlingar.

Sedan den ryska invasionen inleddes har även lag och spelare runt om i världen visat sitt stöd för Ukraina. Inför att gruppspelsmatchen mellan Sollentuna och Norrköping i svenska cupen drog igång, hade gästernas Christoffer Nyman den ukrainska flaggan runt kroppen. Därefter samlades bägge lagen runt flaggan. Tidigare har exempelvis spelarna i Manchester City och Everton agerat i solidaritet med den angripna nationen genom ett liknande uppträdande som det under måndagen på Grimsta IP.

När Fotbollskanalen pratar med några av spelarna i IFK Norrköping efter matchen, är de bedrövade över den senaste tidens strider i Ukraina och de följder det fått.

- Det är tragiskt, sådana här saker vill vi inte ha i världen över huvud taget. Vi står bakom Ukraina, för det som händer är förfärligt, säger ytterbacken Linus Wahlqvist.

Han fortsätter:

- Vi är alla människor och det enda du läser och ser är barn och kvinnor som flyr, medan landsmännen står och krigar. Det är en speciell tid vi lever i. Jag tycker det är katastrof.

Hur ser du på Uefas och Fifas beslut?

- Det de håller på med - att stänga ute dem så mycket som möjligt - är den enda sättet att visa att vi är en enad front, vilket jag tycker är jätteviktigt. Det är jättebra.

Vidare blir Pekings Jonathan Levi känslosam när kriget mellan Ryssland och Ukraina kommer på tal.

- Det är svårt att sätta ord på hur det är… Det som händer är äckligt och hemskt. Jag fick glömma det som händer där i två timmar, men blir nu påmind om det och sjunker ihop. Man får ont i magen av att folk går i 24 timmar för att hitta säker mark, samtidigt som jag går till jobbet.

Samtidigt som han är tacksam över att ingen i hans närhet befinner sig i krigets Ukraina, frågar han sig själv hur han kan hjälpa till från sitt håll.

- Jag har en sådan tur som inte har någon nära anhörig, för att vara väldigt egoistisk. Jag önskar att jag kunde hjälpa så väldigt mycket, så jag frågar mig: "Vad ska jag göra?". Jag önskar att vi alla hade ukrainska flaggor på oss, för jag vill visa allt, överallt.

Utöver den känsla av bestörtning som Jonathan Levi ger uttryck för, vill han betona de sammanslutande krafter som exempelvis finns inom fotbollen.

- Samtidigt blir jag glad när jag ser människor gå samman. Titta bara på det som hände i Benfica, där en ukrainare blev inbytt, fick kaptensbindeln och hela publiken applåderade. Jag försöker verkligen titta åt det hållet som handlar om att länder och folk sluter samman. I andra sammanhang har människor olika åsikter om allt möjligt, men här enas vi. Sådant gör mig så jävla glad och varm.

IFK Norrköpings tränare, Rikard Norling, är inne på samma spår som Linus Wahlqvist och Jonathan Levi. Han fördömer också det ryska agerandet och menar att laget vill påverka på "det lilla sätt vi kan".

- Vi tvingas prata politik för att det är så viktigt. Vi gjorde ett ställningstagande i dag som representerar klubben; det handlar om att påverka på det lilla sätt vi kan.

Hur påverkas du personligen av det som sker i Ukraina?

Hur påverkas du personligen av det som sker i Ukraina?

- Jag påverkas av det, det tar på mig. Jag hoppas att han (Vladimir Putin, Rysslands president) sansar sig och tar sitt förnuft till fånga.

Den match som ägde rum mellan hemmaspelande Sollentuna och Norrköping vanns klart av gästerna med 4-0.