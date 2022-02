FEM SPANINGAR: "Mycket spännande - en fröjd för ögat"

Får Christoffer Nyman revanschera sig?

Efter att ha fått betydande delar av förra säsongen förstörd av skador och "bara" mäktat med fem mål på totalt 16 framträdanden i allsvenskan, har Christoffer Nyman spelat från start i Norrköpings gruppspelsmatcher i cupen så här långt. Ska Nyman hitta tillbaka till gammal storform är det nog av godo om han börjar hitta målet tidigt. Därav var det sannolikt skönt för strikern att få skicka in Norrköpings ledningsmål från elva meter i matchinledningen. Men Nyman hade även bud på mer. Under den första halvleken borde han exempelvis ha skickat in nästa balja från nära håll, men den gången gick bollen över mål. Ska Norrköping knipa en topplacering måste de bollarna gå. Men han har tid på sig att skjuta in sig; allsvenskan börjar ju först i april.

Ett mycket spännande innermittfält

Mötet mellan Sollentuna och Norrköping visade en del av gästernas styrkor som lag. En av dessa är Norrköpings skickliga innermittfält. Nyförvärvet från Sirius, Jacob Ortmark, har förvisso inte tidigare varit ordinarie i ett allsvenskt lag av Norrköpings dignitet, men är bollsäker med sin låga tyngdpunkt. Bredvid honom finns Ishaq Abdulrazak, som är riktigt lovande; med sin snabbhet och aviga spelstil är han åtminstone en fröjd för ögat att kolla på. Det säger en del att Anderlecht ska ha erbjudit 26 miljoner för talangen. Slutligen finns även Ari Skulason där. Med två unga spelare bredvid sig, bidrar islänningen med välbehövlig rutin. Hans status behöver dock säkerställas, då han byttes ut efter att satt sig på konstgräset till följd av några dueller som såg ut att göra illa hans ena ben.

Nej, det blev inte så bra det här, Sollentuna

Innan det var dags för match mellan lagen, pratade Sollentunas sportchef, Mikael Thorstensson, om matchen som en av årets största för sitt gäng, som till vardags huserar i division 1. Men det blev ingen vidare batalj för laget, till följd av den start man fick på matchen. Släpper man in tre mål under en och samma halvlek är det svårt att vinna fotbollsmatcher och ännu tuffare att försöka plocka poäng. Samtidigt har Thorstensson, tidigare spelare i AIK, gjort det bra: med knappa resurser har laget klättrat genom seriesystemen.

Ett tecken i tiden

Inför att matchen mellan lagen skulle starta, visade spelarna i de båda lagen sitt stöd för Ukraina, som sedan förra veckan är i krig med grannlandet Ryssland. Även om vi inte sett så väldigt många liknande gester i svensk fotboll den här säsongen, är det långt ifrån första gången spelare och lag visar sitt stöd till Ukraina efter att den ryska invasionen av landet inleddes. Ett uppmärksammat exempel är det som föranledde Premier League-matchen mellan Manchester City och Everton, där City klev in med tröjor med texten: "Inget krig". Samtidigt gick Everton klev in på plan med ukrainska flaggor.

Maximilian Dejene visade upp sig

Under matchen hade Sollentuna mycket svårt att skapa några ordentligt bra målmöjligheter. Norrköping hade stora stunder mycket boll och när hemmalaget fick rulla runt bollen var det oftast på egen planhalva. Han uträttade absolut inga stordåd, men Maximilian Dejene var intressant att se på. Med sin snabbhet hotade han gästernas försvar ett antal gånger, men bollarna till honom blev för få. Dejene, med nummer elva på ryggen, var följaktligen en av få ljusglimtar i Sollentuna.