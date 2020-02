Så ska tidigare storspelaren leda AIK till succé: "Vill kunna etablera oss när vi går upp"

Ifjol var AIK länge inblandat i toppstriden av elitettan, men nådde inte hela vägen fram. I år vill klubben högre. Men nytillträdda sportchefen Anne Mäkinen vill inte ge ett uttalat placeringsmål, helt enkelt för att ett eventuellt jojoresande mellan de två högsta serierna inte är intressant för henne.

- På sikt vill vi ta klivet upp, men vi vill se till att vi är redo också, säger hon till Fotbollskanalen och undrar om vi har koll på AIK:s historia.

- Upp och ner, upp och ner. Det är inget varken jag eller de andra är intresserade av nu. När vi går upp vill vi kunna etablera oss.

Skynda i lagom takt alltså. Det första eldprovet för säsongen kommer redan under lördagen, mot allsvenska Djurgården. Ett test för att se hur allt ligger inför säsongen, men också ett test där det blir svårt att bedöma ett AIK som haft en rörig försäsong - med skador, landslagsresor och blott en träningsmatch.

- Det är tidigt på säsongen och vi har haft lite utmaningar, skador och spelare som varit iväg med landslaget. Det är inte optimalt, men just nu ser det bra ut i truppen och det blir kul att få en match mot allsvenskt motstånd, säger Mäkinen, som trots problemen under försäsongen tror att man kan slå Djurgården.

- Vi har möjligheten att vinna. Men framför allt är det viktigt med matcher mot bra motstånd där vi kan hitta vårt spel.

Offensivt bör AIK, som gjorde över 70 mål i elitettan under förra säsongen, kunna mäta sig med Djurgården - som i sin tur slogs i botten av damallsvenskan under fjolåret. Och i defensiven hittar vi just en av lagets nycklar för säsongen.

- 74 mål framåt, där visar vi att vi har styrka i anfallet. Vi släppte in 30 och måste hitta balansen och inte släppa till lika många.

Framför den gamla storspelaren Mäkinen finns en utmaning att navigera i det nya damfotbollssverige, som inte alls är samma som när hon själv vann SM-guld med Umeå IK. Mycket har hänt under de åren Mäkinen varit iväg som anställd kring det finska damlandslaget. Men hon ser fram emot utmaningen.

- Även när det gäller det ekonomiska och att locka publik vill vi ta steg framåt, säger hon och inspireras av en annan stockholmsklubb:

- Hammarby har gjort det jättebra och har en publikutveckling vi kan inspireras av. Vår målsättning är att ha 750 personer på varje match, men vi får se.

Inför säsongen har AIK signat sex nyförvärv där finska Jenny Danielsson sticker ut mest. Samtidigt har många unga spelare redan fått matchning i serien ifjol, och är mer redo för uppgiften nu. Kanske kan det räcka för att AIK ska göra bort Djurgården och få en flygande start på säsongen?

AIK-Djurgården sänds på Sportkanalen och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 16.00 under lördagen.