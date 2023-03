Stahre kritisk mot Hammarbys forcering: "Väldigt få målchanser"

Alexander Johansson gav Mjällby ledningen i den första halvleken. Ett mål som skulle bli matchavgörande och Mjällby är därmed klart för cupfinal.

Hammarby hade svårt att skapa de riktigt vassa målchanserna under forceringsfasen och Mikael Stahre, gästexpert i C Mores studio menade på att Bajen saknade den typen av spelare för att på klassiskt sätt lyfta långt och få in ett kvitteringsmål.

- Tittar man på det laget som Hammarby har har man många skickliga spelare med bollen för att kombinera sig fram. Ska man börja lyfta längre spel så har man inte riktigt den typen. Det kan alltid bli någon slumpsituation ändå. Det känns som att de inte riktigt tror på det i den fasen, säger han i sändningen och fortsätter:

- De hade mått ännu bättre av att fokusera på bollinnehavet och ta sig fram den vägen sen blir det per automatik att man skickar långt för att få fram de här situationerna. Det är väldigt få målchanser från Hammarbys sida den här matchen. De har en hel del fasta men väldigt få klara målchanser.