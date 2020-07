TV: Blåvitts bakslag - Calisir skadad på nytt

Foto: C More

André Calisir har haft skadeproblem i upptakten av allsvenskan. I kväll spelade mittbacken från start mot Elfsborg i semifinalen av svenska cupen - men åkte på en ny skada.

Det var drygt 20 minuter in i den andra halvleken som mittbacken satte sig ner och höll sig mot baksida lår. Blåvitt tvingades till ett byte, där man tog in Jesper Tolinsson kom in i Calisirs ställe.

IFK Göteborg meddelar att Calisir fick en känning i baksidan, och att det var därför han bröt.

Blåvitt vann till slut matchen efter förlängning och gick därmed till final i cupen.

Se situationen där Calisir utgår i spelaren ovan.