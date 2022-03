TV: Elfsborg vidare efter kross - får hemmaplan i kvartsfinalen

Efter att såväl Elfsborg som Degerfors vunnit sina två första matcher i svenska cupen gjorde lagen upp om gruppsegern på Borås Arena under söndagen. Då stod Elfsborg för en rejäl maktdemonstration och tog sig vidare till kvartsfinal.

Hemmalaget fick en drömstart på matchen när högerbacken Johan Larsson var uppe i straffområdet och nickade in 1-0 redan i den andra minuten. Bara tre minuter senare utökade Elfsborg genom Jeppe Okkels efter att ha vunnit bollen högt upp i plan.

Degerfors, som var tvunget att vinna matchen för att gå vidare, reducerade dock till 2-1 genom Nikola Djurdjic efter dryga halvtimmen. Trots det var gästernas anfallsstjärna rejält kritisk till Degerfors insats i första halvlek.

ANNONS

- Vi startade matchen väldigt dåligt, så dåligt som man kan. Vi sov första tio minuterna och två mål är mycket att ge bort till Elfsborg på deras hemmaplan. Det var tufft att komma tillbaka i matchen, men vi jobbade på, sa Djurdjic till C More och fortsatte:

- Vi var fortfarande i bussen. Vi kom inte ut från bussen...

I andra halvlek blev allt bara värre för Degerfors. Först stötte Per Frick in 3-1 för Elfsborg i den 66:e minuten och därefter fyllde Alexander Bernhardsson samt Rasmus Alm på med varsitt mål till slutresultatet 5-1.

Elfsborg är därmed vidare till kvartsfinal i cupen med maximala nio poäng och 16-4 i målskillnad. Det ger fördel av hemmaplan i kvartsfinalen, där lottningen sänds på Fotbollskanalen med start 21.15 under måndagen.

- Det är klart det är alldeles för dåligt att släppa in fem mål. Det är inte godkänt, säger Degerfors-spelaren Christos Gravius till C More efter storförlusten.

ANNONS

Elfsborgs Per Frick till C More:

- Skönt. Vi visste att kryss eller seger tar oss vidare, men sen vill man ha nio poäng för att bli en av de bästa ettorna. Bra resultat för oss.

- Det kändes jättebra första kvarten med 2-0. Sen tappar vi lite intensitet och bjuder in Degerfors i matchen lite. Det blir lite darr ändå. Så det var skönt med 3-1-målet och sen känns det ganska lugnt.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning – Larsson, Väisänen, Henriksson, Zandén – Söderberg, Rømer, Olsson – Ondrejka, Frick, Okkels.

Degerfors: Gal – Granath, Mukiibi, Ohlsson – Lindell, Carlén, Gravius, Krezic – Bertilsson, Djurdjic, Campos.