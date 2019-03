TV: Häcken till cupfinal - Celik hjälte i förlängningen mot Djurgården

STOCKHOLM. Stekhete Mervan Celik bänkades i cupsemifinalen mot Djurgården. Men hoppade in och sköt Häcken till final i förlängningen, med sitt tionde mål för säsongens cupspel. - Jag tänkte: "Fan, jag måste avgöra", säger Celik till C More.

Det blev en händelserik afton på Tele2 Arena under lördagen, när Djurgården och Häcken möttes i semifinalen av svenska cupen inför 8 434 åskådare.

Redan i den 13:e minuten gick Nicklas Bärkroth omkull i offensivt straffområde i en duell med Godswill Ekpolo. Djurgården fick straff, vilken lagkaptenen Marcus Danielson tryckte in till 1-0. Danielson fick chansen efter att tidigare straffläggaren Kevin Walker bränt sina två senaste försök.

Djurgården kunde sedan ha ökat på till 2-0. Ett långskott från Elliot Käck i den 21:a minuten smet strax utanför den bortre stolpen. Men kort därefter började Häcken skapa farligheter. I den 24:e och den 25:e minuten tvingade man hemmalagets målvakt Per Kristian Bråtveit till svettiga räddningar, efter avslut från nämnde Ekpolo respektive Ahmed Yasin. Fem minuter senare träffade Paulinho stolpen och då ville Häcken även ha en straff eftersom de tyckte Djurgården gick för hårt åt brassestjärnan i skottögonblicket. Men domaren Glenn Nyberg friade.

- En ganska normal halvlek. Vi skriker på någon straff och får inte den. Det är så fotboll brukar vara, sa Häckens tränare Andreas Alm till C More i paus.

Efter 33 minuter fick bortalaget dock in 1-1. Djurgårdens mittback Jacob Une Larsson hade då skadat och Djurgården inte hunnit byta in Jonathan Augustinsson. Godswill Ekpolo nickade in en frispark till Nasiru Mohammed precis framför målet och yttern stötte in kvitteringen i nät. Det krävdes dock ett försök både med med en fot och pannan för att han skulle hitta rätt.

Fem minuter senare tog Djurgården ledningen på nytt. Häckens lagkapten misslyckades med ett brytningsförsök på en passning från Fredrik Ulvestad och det gav Jonathan Ring fritt fram att frispela Mohamed Buya Turay i djupet. Nyförvärvet gjorde inget misstag fri mot Peter Abrahamsson och rullade säkert in 2-1, sitt första mål i Djurgårdens tröja.

Inför den andra halvleken var förutsättningarna solklara: Häcken var tvunget att gå framåt och göra mål. Det lyckades man också göra efter en timmes spel. Forwarden Alexander Jeremejeff höll sig framme i boxen när ett inspel från Ahmed Yasin smet mellan Djurgårdens målvakt Per Kristian Bråtveit och inhopparen Jonathan Augustinsson. Jeremejeff kunde enkelt raka in 2-2 i öppet mål.

I den 84:e minuten var sedan Djurgården nära att sätta 3-2. Inhoppande nyförvärvet Astrit Ajdarevic frispelade Jonathan Ring i straffområdet med ett instick och Ring fick på ett avslut som Abrahamsson enhandsräddade till hörna. På tilläggstid fick Abrahamsson agera igen, efter att Aslak Fonn Witry kommit runt på högerkanten och avlossat ett tungt skott.

Men vid full tid stod det 2-2 och matchen gick till förlängning. I den hände en hel del. Bland annat missade Mervan Celik ett drömläge för Häcken. Han blev helt ren på den bortre stolpen efter ett inlägg från Ahmed Yasin i den 96:e minuten, men nickade bollen i målställningen.

När matchen såg ut att gå till straffläggning klev dock just Celik fram. I den 109:e minuten placerade han in ett skott från en position några meter utanför straffområdet. Avslutet ställde Per Kristian Bråtveit, som inte hann ner till den främre stolpen för att rädda. Celik har nu gjort tio mål i säsongens upplaga av cupen, på sex framträdanden.

- Nu har Mervan kommit in. Han är stekhet och har gjort mål på allt. Han sätter dit en nu, sa lagkamraten Alexander Jeremejeff till C More inför förlängningen.

Celik till C More efter slutsignalen:

- Jag var besviken över att jag missade nicken och tänkte: "Fan, jag måste avgöra". Så jag sköt och den gick in. Underbart.

Det målet avgjorde för Häcken, som vann med 3-2 och nu är klart för final i svenska cupen. Finalen spelas den 30 maj och då står antingen AIK eller AFC Eskilstuna för motståndet. Den andra semifinalen spelas under söndagen, med avspark klockan 18.15.

- Jag är väldigt glad. Det var en lång match, så jag är lite tömd på energi. Jag är glad över att vi bröt det vi inte klarade av i fjol. Vi vinner mot en storklubb på bortaplan, säger Häckens tränare Andreas Alm till C More.

- De hade också kunnat göra 3-2 på vägen. Båda lagen ville det här väldigt mycket.

Semifinalen mellan Djurgården och Häcken fick avbrytas kort i slutskedet av förlängningen, efter att en av de assisterande domarna fått vätska kastad på sig.

Djurgårdens lag: Per Kristian Bråtveit - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson (Jonathan Augustinsson 34), Marcus Danielson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström, Kevin Walker - Jonathan Ring (Adam Bergmark Wiberg 103), Mohamed Buya Turay, Nicklas Bärkroth (Astrit Ajdarevic 64)

Häckens lag: Peter Abrahamsson - Godswill Ekpolo, Joona Toivio, Rasmus Lindgren, Adam Andersson - Erik Friberg, Alexander Faltsetas - Nasiru Mohammed (Viktor Lundberg 105), Ahmed Yasin, Paulinho (Johan Hammar 110) - Alexander Jeremejeff (Mervan Celik 86)