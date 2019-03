FEM SPANINGAR: "Häcken ser väldigt vassa ut"

Två bra lag bjöd på en bra match

Det var underhållning på Tele2. Djurgården rivstartade och körde över Häcken första 20 minuterna. Precis som mot Hammarby var mittfältstrion Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström och Kevin Walker väldigt bra och stängde till centralt, vilket gjorde det svårt för Häcken som gärna vill ta sig framåt genom att trä in bollar centralt. Marcus Danielssons 1-0 på straff kom under perioden då hemmalaget var klart bäst. Här vill säkert Häcken säga att man gjorde ett misstag eftersom målet kom på straff.

Men kort efter målet gick hemmalaget ner sig, var inte lika skickliga på att stänga till centralt och Häcken kom in i matchen och började komma till chanser.



Därför var 1-1 rättvist. Nicklas Bärkroth var den som fixade straffen till 1-0. Vid 1-1 var han dock inte lyckosam utan fuskade lite och tittade inte på spelare när paulinho slog in en frispark i straffområdet. Så Godswill Ekpolo blev fri och nickade in till målskytten Nasiru Mohammed. Så här vill säkert Djurgården säga att man gjorde ett misstag.

Häcken hade tagit över. Därför kom 2-1 som en kalldusch. Ulvestad slog en passning centralt, Rasmus Lindgren valde att trycka upp och försöka bryta men kom fel, missade och bollen smet förbi till Ring som snabbt och fint hittade Buya Turay som satte bollen i mål. Här vill säkert Häcken säga att man gjorde ett misstag.



Men bortalaget kom tillbaka. Första 15 minuterna av andra halvlek var det spel på Djurgårdens planhalva. 2-2 var matchens delikatess. Paulinho vände snyggt ut till Ahmed Yasin till höger, han tog sig in i straffområdet och slog in ett hårt och lågt inlägg till Alexander Jeremejeff som kvitterade. Här kan inte Djurgården säga något om misstag, tror jag.



När matchen var på väg till förlängning slängde Andreas Alm in cupens skyttekung Mervan Celik. Det avgjorde. Celik behövde två chanser på sig. Först nickade han i ribban. Sedan, när Aslak Fonn Witry struntade i att pressa så testade Celik skott utanför straffområdet, och bollen smet in bakom Bråtveit, som nog borde ha gjort det bättre. Så här borde Djurgården ha gjort det bättre och säger säkert att man gjorde ett eller två misstag.



Alexander Jeremejeff sa efter första halvlek att Djurgården gjort två mål och det efter att hans lag gjort två misstag. Han kanske hade rätt i det. Men faktum är att det var två bra lag som spelade mot varandra och som båda helt säkert kommer att sluta högt upp i allsvenskan. Bäst var Häcken och laget från Hisingen ser väldigt vassa ut.

Svårbesegrade – men Djurgården kan bli spetsigare framåt

Mot Hammarby och Häcken visade Djurgården upp stark defensiv där alla jobbade tillsammans som ett lag. Känslan är att det kommer vara svårt att besegra Djurgården, men båda matcherna gick till förlängning och det ska bli spännande att se om man kan vässa spetsen framåt och vinna tillräckligt många matcher för att ta en plats till Europa. Mohamed Buya Turay imponerade inte mot Hammarby eller Häcken, Jonathan Ring blixtrade till ett par gånger mot Häcken men det måste kunna hända ännu mer, Nicklas Bärkroth har en bit kvar till formen han hade i IFK Norrköping. Men med sitt inhopp visade nyförvärvet Astrit Ajdarevic att han kommer att bli en fin tillgång för offensiven och kanske han kan hjälpa laget att avgöra och döda matcher?

Flera bra spelare på planen – Danielson går från klarhet till klarhet

Peter Abrahamsson gjorde flera fina avgörande räddningar, Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström var bra defensivt, Jonathan Ring blixtrade till vid båda hemmalagets mål, Astrit Ajdarevic gjorde ett fint inhopp och tog tillbaka Djurgården in i matchen, Erik Friberg visade återigen upp ett bra passningsspel, Ahmed Yasin växte och växte, Aslak Fonn Witry var fin som högerback, Rasmus Lindgren styrde sitt Häcken och Paulinho blixtrade till ett par gånger – men vill ändå framhäva Marcus Danielson. Djurgårdens mittback växer och växer, och imponerar både offensivt och defensivt. Mot Häcken blev han målskytt, stod för flera fina uppspel och avstyrde ett gäng Häcken-anfall. Samarbetet med Jacob Une Larsson var bra mot Hammarby och även mot Häcken, men när Une Larsson skadade sig efter 36 minuter så kom ytterbacken Jonathan Augustinsson in som mittback och även om han inte gjorde bort sig så blev det ändå lite skillnad.

Blir intressant att följa Celik vs. Alm

Mervan Celik har gjort tio mål och leder skytteligan i Svenska cupen. Han avgjorde mot Djurgården och tog Häcken till final. Men Andreas Alm tycker ändå att Celik inte är tillräckligt bra för att starta. Alm anser att Celik är som bäst till vänster och där håller han Paulinho före. Och tränaren tycker inte att Celik är lika vass till höger. Vad Celik tycker? Att det borde vara självklart att han ska starta. Det blir helt klart intressant att följa. Det kan såklart bli en utmaning för Andreas Alm i att hålla Mervan Celik nöjd.

Flera spelare tyckte att finalen borde spelas närmare semifinalen

Lite konstigt borde det allt vara för spelarna som nu har bränt av gruppspel, kvartsfinal och semifinal, men som nu får vänta i mer än två månader innan finalen. Finalen spelas den 30 maj och det var ett par spelare som tyckte att det kändes konstigt och att man helst ville köra på nu när man vara inne i det.