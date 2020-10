Förra Bajen-spelaren startade äntligen för Manchester United - och superform på flera landslagsspelare

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

“I början när jag fick beskedet kom alla tankar när jag skulle gå och lägga mig. Det var det enda jag tänkte på och då kunde jag inte sova. Man blev ledsen. Det påverkar hela din livsstil. Ibland är det så jobbigt mentalt att du inte vill gå till träningen, men det hjälper att göra det i slutändan”, har Matilda Abramo berättat för Fotbollskanalen. Här läser du mer om försvararens tankar om sin korsbandsskada.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 3/0

Efter flytten från engelska West Ham har Filippa Wallén fått stort förtroende från sin nuvarande tränare, Kim Björkegren. I den senaste matchen i ligaspelet var hon dock inte en av de 22 som fanns med. Om det rörde sig om en petning från den svenska ledarens sida? Nej, så var inte fallet. Med anledning av sjukdom stod ytterbacken över matchen och har nu ett landslagsuppehåll på sig att tillfriskna.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 2/0

I debuten mot Omonia Nicosia blev det seger med klara 3-0 och under söndagen bärgades tre poäng på nytt med Klara Folkesson från start hemma på Parekklisia Community Stadium. För motståndaren Lefkothea, som är fyra i den cypriotiska högstaligan, innebar förlusten noll inkasserade poäng för andra matchen i rad. Svenskans Apollon Ladies vann, å sin sida, för fjärde gången på lika många matcher.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 5/1

Till följd av att en Aston Villa-spelare, för en tid sedan, testades positivt för covid-19 tvingades denne och en rad lagkamrater isolera sig. Det engelska fotbollsförbundet valde därför att skjuta upp lagets två nästkommande möten. Matchen mot Magdalena Erikssons lag blev därmed inte av, vilket Londonklubben har skrivit om på sin hemsida.

Jonna Andersson, Chelsea - 5/0

Ingen ligamatch under den gångna veckan - då har säkerligen Jonna Andersson haft fullt fokus på Sveriges EM-kvalsamling, som börjar idag, måndag. Vid lyckosamma resultat mot motståndarna Lettland och Island kan faktiskt det svenska landslaget säkra en plats till Europamästerskapet 2022, vilket Peter Gerhardsson verkar uppskatta. “Det känns skönt”, har förbundskaptenen sagt till Fotbollskanalen.

Lotta Ökvist, Manchester United - 3/0

Med blott två inhopp tidigare under hösten överraskade Lotta Ökvists startplats mot West Ham i Women’s Super League, samtidigt som den piggade upp tillvaron. Som om inte det var nog vann dessutom United med 4-2 efter två strutar signerade Alessia Russo. Ökvists lag är trea i ligan efter en imponerande säsongsstart med fyra segrar och ett kryss. I United gjorde även lagets två nya superstjärnor, Tobin Heath och Christen Press, sina första mål för laget.

Nor Mustafa, West Ham - 3/0

Den unga anfallstalangen hade en inte fullt lika rolig eftermiddag som sin landsmaninna i Manchester United. Trots att “The Hammers” låg under med 3-1 i paus och därmed behövde trycka på mot motståndarmålet under den andra halvleken blev Nor Mustafa kvar på bänken. Möjligheten till inhopp gavs istället spelare som tjeckiskan Katerina Svitkova och schweiziskan Alisha Lehmann.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 6/2

Ligamötet med Paris FC blev åtminstone ett steg i rätt riktning för Fleury. Det då lördagens batalj slutade oavgjort, 1-1, efter att Julia Spetsmarks gäng tidigare kammat noll poäng mot Lyon och Bordeaux, som förvisso är två beskedliga motståndare. Om anfallaren gjorde ett av matchens mål? Icke. Fleurys enda fullträff för dagen stod det USA-lånet Celeste Boureille för.

Marija Banusic, Montpellier - 3/2

Mot PSG blev det klar förlust, i helgen var “La Surdouée” (den begåvade) åter på vinnarspåret. På egen hand fixade kroatiskan Iva Landeka segern genom att sätta 1-0 mot Stade de Reims efter knappa kvarten spelad. Montpellier höll ut och vann, men med anledning av den sköra ledningen och en Montpellier-utvisning i den 79:e minuten avslutades drabbningen nervkittlande. Marija Banusic är fortsatt skadad och missade matchen.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 6/0

Turinlaget är i makalös form. Med sex spelade ligaomgångar har “Juve” tagit idel trepoängare, och visat upp ett solitt försvarsspel. General Sembrant har även denna säsong fått gott om speltid, precis som i A-landslaget. När Sverige i veckan fortsätter EM-kvalandet lär försvararen återigen bilda mittbackspar med Chelseas Magdalena Eriksson.

Lina Hurtig, Juventus - 3/1

När det begav sig för sisådär en vecka sedan hoppade det nyblivna Italien-proffset Lina Hurtig in med 25 minuter kvar av tillställningen - och blev målskytt. Mot bottenharvande Bari byttes anfallaren in i upptakten av den andra halvleken, men denna gång blev inte Hurtig noterad för något mål. Juventus mål i den avslutande akten, som fastställde slutresultatet 4-0, stod istället tjeckiskan Andrea Staskova för.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 2/0 nollor

När Serie A hade varit igång under en period hösten 2019 och precis lika många omgångar hade genomförts som idag stod Fiorentina på 25 poäng. Efter söndagens nederlag mot Hellas Verona har nu laget lite mer än en tredjedel så många poäng. Antonio Cincotta, som är tränare och alltså ytterst ansvarig för de sportsliga resultaten, har en del att fundera på under uppehållet.

Sophie Brundin, Sassuolo - 4/0

Sassuolo går sanslöst starkt, och Sophie Brundin får speltid. I den 82:a minuten fick svenskan hoppa in och ersätta mittbacken Benedetta Orsi. Matchen slutade 3-0 efter mål av tre utländska spelare; tjeckiskan Kamila Dubcová, japanskan Mana Mihashi och maltesiskan Haley Bugeja. Mötet kunde dock att ha slutat med ett segermål till, då Valeria Pirone brände en straff i den första halvleken.

Jenny Hjohlman, Napoli - 6/1

Tabelljumbons kräftgång ser inget slut. Mot Empoli på bortaplan blev andra raka 1-0-förlusten ett faktum och därmed fortsatte Neapel-lagets trend av svaga insatser offensivt. Jenny Hjohlman, som är yttermittfältare, spelade hela matchen. Den svaga säsongsinledningen till trots har Napoli bara två poäng upp till Bari, som återfinns på säker mark.

Sara Nilsson, Florentia - 3/0

Förra säsongen slog Sara Nilsson till med två mål på fyra fajter innan ligaspelet avbröts. Sedan hon gjorde comeback efter en periods skadefrånvaro har den tidigare Kungsbacka-spelaren inte gjort det lika framgångsrikt. Att bidra med poäng i offensiv riktning är dock inte enkelt när lagets resultat hackar; med helgens nederlag i beräkningarna har Florentia vunnit en av sina fyra senaste matcher.

Jonna Dahlberg, Florentia - 6/0

Då hennes startande lagkamrater inte gjorde något vidare bra ifrån sig på Stadio Enzo Ricci fick Jonna Dahlberg hoppa in tämligen tidigt i den andra halvleken. Trots att huvudtränare Stefano Carobbi ville förändra och valde att skifta spelare fick det dessvärre ingen resultatmässig effekt. Känns förresten Carobbi bekant? Den nu 56-åriga italienaren har en karriär som spelare bakom sig med nästan 200 matcher i Serie A.

Emelie Helmvall, Bari - 6/0

Pink Baris svenska kantspringare gör naturligtvis sitt för att vända på den negativa trend som laget från Apulien är mitt uppe i, men heter motståndaren Juventus blir det tufft. Den regerande mästaren öppnade målskyttet efter knappa kvarten spelad och redan då var matchen avgjord. Bari är två poäng från San Marino på nedflyttningsplats.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 16/0

Mittbacken var åter en gång med i Arna-Bjørnars startelva under helgen, men så värst kul blev inte upplevelse på Kringsjå Stadium. I Olso släpptes det in en rad mål i följd och när drabbningens huvuddomare, Henrikke Nervik, blåste i sin vissla och förkunnade att matchen var slut stod det 4-0 på resultattavlan. I nästa ligaomgång väntar Klepp IL på bortaplan.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 3/1 nollor

Det händer saker runt Moa Edrud. I norsk media uppmärksammades hon för att ha hållit nollan mot topplaget Lillestrøm med två frakturer i ena handen och under helgen fanns anledning på nytt att rikta fokus mot den unga målvakten. Dock av desto tråkigare skäl. Med bara 22 minuter på matchklockan visades Edrud ut och försatte därmed laget i en minst sagt besvärlig sits.

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Bekväm seger med fem mål framåt och en hållen nolla från Louise Högrell i cupen räckte inte för att övertyga Avaldsnes-tränare Thomas Dahle om en startplats mot Lillestrøm i ligaspelet. Istället var det Victoria Esson som fick förtroendet att stå mellan stolparna, vilket den norske coachen inte kan kritiseras för i efterhand. Tre poäng blev det mot topplaget och Avaldsnes är nu två i Toppserien på sämre målskillnad än serieledande Vålerenga.

Julia Molin, Avaldsnes - 3/0

En bänkplats blev det också för det tidigare Italien-proffset Julia Molin. Tillsammans med de andra avbytarna fick hon i slutet av fredagens match se sina lagkamrater först kvittera, därefter ta ledningen och till sist fastställa slutresultatet 3-1. Segern bärgades mot laget som totaldominerat norsk damfotboll de senaste sex åren och således gör Molins lagkamrater det lite för bra för att en startplats i nuläget ska vara inom räckhåll.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 13/0

Håller den sjunde raka ligatiteln (ja, sjunde) på att glida Lillestrøm ur händerna? Kanske. Efter förlusten i förra veckan har laget nu inte vunnit någon av sina två senaste matcher, samtidigt som de andra utmanarna i toppen går starkt. I samma stund som LSK:s formsvackan uppmärksammas ska dock påpekas att den norska ligan avgörs via ett slutspel och inte som i exempelvis Sverige, där tabellettan efter slutomgången koras till mästare. Cathrine Dahlströms lag kan därmed sluta fyra och ändå ha chansen att ta hem titeln.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 15/5

Även om Mimmi Löfwenius säkerligen själv hade velat vara en del av målprotokollet i söndagens storseger ska svenskan inte misströsta. Sedan hon återvände från utlåningen till Lillestrøm har Lyns resultatrad i ligaspelet blivit bättre och dessutom har distansen krympt till Kolbotn som ligger på säker mark. Lyn återfinns på negativ kvalplats med tre omgångar kvar.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 3/0

Historia har skrivits. Efter 3-1 mot Rayo Vallecano har nu Real Madrid, under just det namnet, tagit sin första seger. Sofia Jakobsson klev visserligen av planen mållös igen, men bidrog likväl med viktiga aktioner i och runtomkring motståndarens straffområde. Ett sådant exempel: upprinnelsen till Reals sista fullträff. Ett precist inlägg från Jakobsson nådde Jessica Martinez, som i sin tur knoppade in bollen i mål.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 3/2

I säsongens första bortamatch målade mittfältaren genom att öppna målskyttet mot Valencia. Igår, söndag, höll Asllani sig framme igen. På passning från mexikanskan Kenti Robles nickade landslagsstjärnan, med stor säkerhet, in bollen bakom en chanslös Patricia Larque i bortamålet. Vill du läsa mer om matchen och Madrid-lagets inledningen på säsongen? Klicka då här.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Medan Hedvig Lindahl är skadad gör ersättaren Pauline Peyraud Magnin det bra ifrån sig. I mötet med Santa Teresa var målvakten en trygg sista utpost genom att stå pall under de perioder då motståndarspelarna hade chanser offensivt. Atlético vann matchen med 2-0 och befinner sig på en andraplats med två poäng färre än serieledande FC Barcelona.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 7/2

Att Tjeckien, enligt bland annat Dagens Nyheter, numera har flest coronasmittade per capita i Europa innebär inte bara stor press på landets sjukvård, utan också att fotbollen har påverkats negativt. I ett meddelande skriver Slavia Prags Mia Persson att lagets framtida matcher i oktober har skjutits upp samt att nästa drabbning planeras att bli mot Liberec i början på november. Persson brasklappar dock med att “allt kan hända”.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 6/3

Det går onekligen att säga att Amanda Ilestedts inledning av Bundesliga har varit lyckad. Försvararen har dels bidragit till Bayerns ramstarka defensiv genom sitt sedvanliga lugn, men även stått för tre mål, vilket är unikt i hennes proffskarriär. Enligt statistik- och resultattjänsten Soccerway har Ilestedt aldrig tidigare gjort tre mål i någon liga under en och samma säsong.

Hanna Glas, Bayern München - 6/1

Det rullar på för Hanna Glas. I den senaste ligamatchen gjorde den förra Eskilstuna United-spelaren sin sjätte raka start. Resultatet av det: sjunde raka segern. Följaktligen har storlaget inte förlorat i ligan med april-värvade Glas på planen. Om den trenden håller i sig återstår att se - i början på november. Då väntar SV Meppen på bortaplan.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 0/0

Inte heller mot Duisburg var Fridolina Rolfö uttagen i Wolfsburgs matchtrupp. “Det är klart att det är frustrerande när man märker att det inte går över efter en vecka eller två som jag hade förhoppningen att det skulle göra”, har mittfältaren tidigare sagt till SVT om hjärnskakningen hon ådrog sig i Champions League-finalen mot Lyon för drygt en och en halv månad sedan.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 3/0

Trots att Wilma Andersson berättade för Fotbollskanalen att hon ville se ett bättre försvarsspel - där laget var “mer kompakt” - slutade matchen mot klassiska Servette i förlust, 4-0. Med noll inspelade poäng är Lugano fortsatt sist i den schweiziska högstaligan, men seger härnäst är inte en omöjlighet. På lördag väntar ett lag från andradivisionen i årliga Schweizer Pokal.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 22/4

I helgen tog serieledaren Åland United sin tredje raka seger genom att avfärda PK-35 Vantaa med 2-0 hemma på Wiklöf Holding Arena i Mariehamn. Emelie Johansson blev inbytt mot sydafrikanskan Fulutudilu Ode i den 73:e minuten och fick därmed spela i sin 22:a match denna säsong. Med två omgångar kvar jagas tabellettan av andraplacerade TiPS, som har lika många poäng.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Det svenska målvaktsämnet är fortsatt utanför Åland Uniteds elva. Således har Baldi Sundelius ännu inte spelat någon tävlingsmatch för klubben hon skrev på för i slutet av 2019.

Maja Göthberg, KuPS - 16/0

En ligatitel för Maja Göthbergs Kuopion Palloseura blir det med största sannolikhet inte, men inte hindrar det en säsongsavslutning med trepoängare. När PK-35 Helsinki stod för motståndet var det aldrig något snack om vilket lag som skulle vinna, då matchen slutade med klar 4-1-seger till KuPS favör. Göthberg spelade samtliga minuter.