Svenskt hattrick i Portugal – och ny succé för Serie A-svenskan

Julia Spetsmark stod för ett hattrick i Benfica, Florentias Sara Nilsson blev tvåmålsskytt mot Bari och Linda Sembrant nickade på nytt in en fullträff för Juventus. Här är veckans "Svenskkollen".

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 16/0

De två senaste ligamatcherna har Matilda Abramo klivit åt sidan och valt den, enligt hon själv, “mer givande” träningen. I och med att det däremot inte spelades någon cypriotisk fotboll under helgen fick vi ingen anledning att följa upp Abramos vara eller icke vara i Apollon Ladies matchtrupp, men på onsdag är det matcher på schemat igen. Lakatamia står för motståndet i en häftig cupkvartsfinal och visst bör svenskan komma till spel?

DANMARK

Linnea Svensson, Bröndby - 13/0

Den danska ligan är färdigspelad.

ENGLAND

Amanda Nildén, Brighton & Hove Albion - 16/1

Ytterbacken, som i Hope Powells Brighton-elva spelar som en renodlad vänsterytter, har fått stort förtroende, och mot Manchester United återfanns hon bland de som startade ännu en gång. Däremot var det de rödklädda som både förde spelet och tog ledningen inledningsvis, men Brighton kom tillbaka. Aileen Whelan utjämnade i den första halvlekens slutskede när matchen slutade lika på ett.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 20/2

För drygt en vecka sedan föll stormötet mellan Manchester United och Chelsea offer för stormen Ciara, men redan i veckan spelades det ligamatcher i Women’s Super League igen. Mycket enkelt, metodiskt och odramatiskt avfärdades Birmingham i segern som fortsatt betyder att Londonlaget flåsar Manchester City i nacken. Och efter kvällens drabbning mot nästjumbon Liverpool kan till och med Chelsea, vid seger, gå om och kliva upp i ensam, majestätisk, serieledning.

Jonna Andersson, Chelsea - 20/0

Utan att måla fan på väggen går det inte att påstå att Jonna Andersson var Magdalena Eriksson-given i lagets startelva inledningsvis på säsongen. Glädjande nog kan det nu, otvivelaktigt, slås fast att Andersson är så given man kan bli på den vänstra ytterbacksplatsen i Emma Hayes elva. När klassiska Liverpool nu väntar under strålkastarskenet på The Cherry Red Records Stadium bör försvararen få starta på nytt. Det konstaterandet grundar sig på motståndarnas bristande form: två vinster de 13 senaste ligamatcherna.

Lotta Ökvist, Manchester United - 5/0

Med på bänken får Lotta Ökvist ständigt vara, men ett matchdeltagande via inhopp är mycket sällsynt. Dessvärre blev inte mötet mot Amanda Nildéns Brighton matchen där hon äntligen fick vara med och bidra, utan manskapet i lagets försvarslinje är gjutet. Det blir en utmaning för Ökvist att slå sig in i de bakre leden som tränare Stoney till varje pris vill hålla intakt.

Filippa Wallén, West Ham - 1/0

Debuten för knappt en månad sedan har hittills blivit Filippa Walléns enda tävlingsmatch för klubben. Lyckligtvis – om man vill att Wallén ska ges chansen – fortsätter lagets kräftgång och i onsdags kom tredje raka nederlaget. Ett 2-0-resultat mot Reading är inte i närheten av en utskåpning i Chelsea-klass från laget från flodstaden, men noll poäng var inte vad West Ham behövde i Women’s Super League. Gapet uppåt ökar medan marginalerna till lagen på nedflyttningsplats minskar drastiskt.

FRANKRIKE

Hanna Glas, PSG - 8/1

Att starta i cupen och bli petad i ligan verkar ha blivit Hanna Glas melodi i PSG, där hon under stora stunder fått knappt förtroende från tränare Olivier Echouafni. Roligt för Glas är då givetvis att hennes Paris Saint-Germain verkar ha siktet inställt på Coupe de France-bucklan. Avancemang efter 3-1 mot Arras var ett faktum efter att danska Nadia Nadim slagit till med dubbla mål. Anfallaren sköt in de två avslutande fullträffarna och nu är huvudstadslaget vidare till semifinal.

Marija Banusic, Montpellier - 4/1

Trots dröminhoppet mot Metz för två veckor sedan har Marija Banusic inte fått möjligheten att upprepa den bedriften. I den 15:e ligaomgången efter succéinsatsen blev det en plats bland avbytarna för Banusic och när det återigen var cupfotboll på schemat fick inte den tidigare LFC-spelaren äntra planen. I ett försök att greppa efter halmstrån i positiv bemärkelse kan det ha varit bra att hennes Montpellier också föll mot Bordeaux i lördags. Möjligtvis kan nederlaget röra om i lagets startelva och ge plats åt svenskan.

ISRAEL

Jonna Dahlberg, Ramat HaSharon - 12/5

Med undantag för en plump i protokollet och två kryss har Jonna Dahlbergs Ramat HaSharon gått rent i den israeliska högstaligan. I torsdags fortsatte segermaskinen att göra det den är bäst på: att vinna. Däremot går det inte att sålla insatsen mot nedflyttningskämpande Bnot Netanya till högen av ögonbrynshöjande prestationer. Jag vill inte kalla det en “smash and grab”-seger – men jobbet gjordes och det gjordes förtjänstfullt. Dahlberg själv spelade drygt 75 minuter när slutsiffrorna skrevs till 2-0.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 19/3

“En gång är ingen gång, två gånger en tradition”, så lyder ordspråket – om det ska appliceras på Linda Sembrants senaste två matcher. Cupmålet häromveckan blev ingen tillfällighet, samma bedrift upprepades i söndagens nya storseger över Inter. Målet kom efter ett längre inspel som mittbacken kunde möta med pannan och hitta nätmaskorna bakom Roberta Aprile, 19, i Intermålet. Därmed leder fortsatt Turinlaget damernas Serie A med en marginal till Fiorentina på sex poäng.

Julia Molin, Sassuolo - 15/1

Förlust i cupen mot Florentia och nu nytt nederlag mot Fiorentina. De två senaste matcherna har inte bara inneburit uddamålsförluster utan också att man har fallit mot lag från Florens. Ännu ett sammanträffande är att de bägge mötena har innehållit svenskinslag på varsin sida planen. Om Julia Molin – som för övrigt är gjuten i startelvan – och hennes Sassuolo kan bryta den dystra trenden återstår att se när Roma (som har Petronella Ekroth i laget) väntar till helgen.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 14/4 nollor

I en både jämn och spännande match blev det till slut tre poäng mot Milan – och i den ovan nämnda fighten i lördags utspelades ett liknande ställningskrig med inslag av nervkittel. I ännu ett svenskmöte var det jämnt in i det sista, men återigen var det Fiorentina som kunde inkassera tre poäng. Stephanie Öhrström ska såklart riktas ett tack för det, men mest beröm ska tillägnas Frederikke Thøgersen. Danskan byttes in efter pausvilan och fixade segern till hemmalaget efter sitt avgörande 2-1-mål i den 77:e minuten.

Jenny Hjohlman, Empoli - 16/2

Fyra raka förluster tog det, därefter var Jenny Hjohlmans Empoli tillbaka på vinnarspåret. Ska den skeptiske däremot få sin röst hörd hade allt annat än en seger varit mycket anmärkningsvärt. Det var nämligen mot jumbon Orobica, som inkasserat en poäng(!) på 15 ligaomgångar, som de ställdes mot. Tre mål skilde lagen när huvuddomare Alessio Angiolari förkunnade att matchen var slut och nu distanserar sig Empoli från den absoluta bottenstriden i och med gapet på tio poäng ner till Tavagnacco på nedflyttningsplats.

Petronella Ekroth, Roma - 3/0

Medan Hjohlman mötte tabelljumbon väntade bottenharvande Verona för Petronella Ekroths Roma. Likt Empoli-matchen blev dessutom drabbningen i huvudstaden en ensidig historia. Bara minuter efter pausvilan var slutresultatet (6-0), med facit i hand, fastställt och de 35 minuter som svenskan fick på planen var i stort sett en transportsträcka till slutsignalen. Avsaknaden av poäng från Ekroth kan dock göra det svårt för den offensiva göteborgaren att få mer speltid i helgens stundande möte mot Sassuolo.

Sara Nilsson, Florentia - 5/3

För knappt en vecka sedan fick Sara Nilsson debutmåla i Florentiatröjan. Då stod Sassuolo för motståndet och Nilsson var med sitt mål en bidragande orsak till att Florenslaget kunde segra med 2-1. Mot Bari i lördags dubblade anfallaren sin målskörd från föregående helg och slog till med två pytsar på kuststadsarenan Stadio Antonio Antonacci. Fascinerande är dessutom att Nilsson inte ens fanns med från start. Det var istället ett inhopp i den 55:e minuten som möjliggjorde målsuccén.

Emelie Helmvall, Bari - 1/0

En plats i den norska andradivisionen fick Emelie Helmvall att söka sig till sydligare breddgrader, och säkerligen en trivsammare tillvaro i stenstaden belägen vid det adriatiska havet. Den fotbollsmässiga delen av utlandsäventyret är desto mer problematisk. Debuten slutade i klar förlust mot Fiorentina och Bari är numera indraget i bottenstriden i allra högsta grad.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Louise Högrell, Avaldsnes - 6/1 nollor

Den norska ligan är färdigspelad.

Cathrine Dahlström, LSK - 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Mimmi Löfwenius, LSK - 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Zara Jönsson, Stabaek - 7/2

Den norska ligan är färdigspelad.

SPANIEN

Kosovare Asllani, CD Tacón - 16/5

I tisdags vilades en rad viktiga pjäser, däribland Kosovare Asllani, när Rayo Vallecano väntade i Copa de la Reina. En maximal uppladdning inför helgens möte mot Valencia var tanken, men vad det, med facit i hand, egentligen gjorde är högst osäkert. I söndagens kvällsdrabbning fick Madridlaget bara med sig en poäng efter en mållös tillställning och den eventuellt omotiverande tabellplaceringen till trots – i mittens rike – borde Tacón ha segrat mot nästjumbon.

Sofia Jakobsson, CD Tacón - 19/6

Den av de båda som lyste klarast på Madrids stjärnhimmel för lite mer än en vecka sedan var tveklöst Sofia Jakobsson. Med både mål och assist i derbyt glänste hon, men den ordentliga succén verkar vara mer av ett undantag än en regel. Till skillnad från Asllani spelade Jakobsson drygt 70 minuter mot Vallecano och mot Valencia klev även ångermanlänningen, som du förstår, av planen mållös.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 16/8

Ännu är inte tävlingsmatcherna i ligan igång igen, men för den abstinente fanns det tjeckiska cupmatcher att underhållas av under helgen. Slavia Prags möte mot andradivisionslaget Hradec Králové var om inte annat ruskigt målrik. Elva mål skilde det mellan lagen när slutsignalen ljöd och för svensk del spelade Mia Persson från start i den första av två kvartsfinalmöten samt gjorde ett mål. På typiskt måltjuvsmannér rullade den defensiva mittfältaren in bollen från nära håll på hörna.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 10/1

Det evighetslånga uppehållet var under helgen äntligen till ända. För Amanda Ilestedts del blev det en minst sagt lyckad omstart. Seger, 90 minuter och en hållen nolla – går det att begära mer i den första ligamatchen på två månader? Nja, svarar kanske danskan Boye-Sørensen. Anledningen till det är att hon, i den andra stopptidsminuten, fastställde slutresultatet 3-0 genom sitt första Bundesligamål.

Antonia Göransson, Bayer 04 Leverkusen - 2/0

I den lyckade “nypremiären” av Frauen Bundesliga för Bayern var det däremot ett lag som var tvunget att offras till gudarna. På andra sidan planen stod förvisso inte Antonia Göransson, men ack hennes Bayer Leverkusen. Som tidigare nämnt släppte laget in tre mål i följd, och lyckades inte själva mäkta med att spräcka gästernas nolla. Ridå för Leverkusen!

Hedvig Lindahl, Wolfsburg - 18/12 nollor

Medan resterande lag (förutom motståndarna Hoffenheim) fick vänta med att sparka igång Bundesliga under 2020 smygstartade “Die Kraichgauer” och svensklaget Wolfsburg ligaomstarten redan under fredagen. Ett häftigt möte mellan ettan och tvåan trodde nog de flesta skulle handla om mycket kamp och ett ställningskrig i 90 minuter, men så blev det inte alls. I paus ledde gästerna från industristaden med tre mål och i matchens andra akt kunde de grönklädda hålla undan och segra med 5-2.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 7/4

I lite mer än fem minuter fick Hoffenheimpubliken tro på att deras hemmalag åtminstone kunde knipa en poäng i seriefinalen, sedan tog landslagsmittfältaren Fridolina Rolfö ned dem på jorden. Genom att i den sjätte matchminuten enkelt knoppa in drabbningens öppningsmål chockade svenskan, via ett nordiskt samarbete, motståndarna. Assisterade till Rolfös nickmål gjorde Pernille Harder – som dessutom målade i sin hundrade tävlingsmatch för klubben.

Madelen Janogy, Wolfsburg - 0/0

Ett internationellt genombrott i sommarens världsmästerskap och gediget kämpande i Piteå tog Madelen Janogy till fotbollens absoluta finrum – Bundesliga och Wolfsburg. Till Fotbollskanalen har hon även berättat om känslorna kring flytten, men när det verkligen gällde i tävlingssammanhang under fredagen fanns inte Janogy med i matchtruppen.

PORTUGAL

Julia Spetsmark, Benfica - 3/3

En seger med 11-2 låter snarare som ett träningsmöte mot ett gärdsgårdsgäng än en kvartsfinal i Portugisiska cupen, men resultatet mellan Benfica och Amora är helt korrekt. Något förlöjligande 6-0 stod det i paus och bland målskyttarna återfanns ett svenskklingande namn två gånger: Julia Spetsmark. Genom först ett mål på nick och sedan en passning i öppen kasse klev anfallaren in i hemmalagets omklädningsrum med… törst efter mer. I den andra akten gick Spetsmark ut och stänkte in sitt tredje – hattricket var ett faktum.

SCHWEIZ

Mathilda Johansson Prakt, Lugano - 2/1

Tuffa 6-0 var inte det resultat i debuten som Mathilda Johansson Prakt drömde om i Lugano inför avresan mot Zürich för drygt en vecka sedan. I lördagens ligamatch mot det, på herrsidan, klassiska Europa League-laget Young Boys blev det återigen noll poäng, men slutresultatet var inte i närheten av lika förnedrande som det mot Grasshopper. Uddamålsförlust med 2-1 ger däremot inga poäng och det ser allt mer bekymmersamt ut för Lugano i botten av den schweiziska högstaligan.

Anna Björklund, Lugano - 1/0

För mindre än två veckor sedan stod det klart att Anna Björklund, tidigare i Kvarnsvedens IK, blir nästa svenska att flytta utanför Sveriges gränser och testa på proffslivet i Schweiz. Till Dala-Demokraten berättade en representant från klubben att de “inte ville hindra en spelares dröm” och lät därför Björklund att testa vingarna i Lugano. Som ovan redan beskrivet går det tungt för laget och i hopp om att få in nya, fräscha, krafter spelade Björklund under lördagen från start i förlustmatchen.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 3/0

Ilves Tammerfors i Eckeröhallen – det var uppgiften att klara av för Åland United om man ville avancera vidare i Finska cupen. Likt tidigare matcher mötte inte laget på någon större patrull och kunde tämligen enkelt avfärda de gulklädda gästerna. Det var genom mål från bland annat amerikanskan Shannon Simon som hemmalaget kunde segra med 3-0, och huvudtränare Samuel Fagerholm gladdes över resultatet: “Det är cup, så det är bara segrar som räknas. Vi är i semifinal och vi är glada över det”, sade Fagerholm till klubbens hemsida efter matchen.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Mot AIK:s P05/P06 fick Cornelia Baldi Sundelius spela från start, i jämförelse med tidigare då den långt mycket mer meriterade Anna Tamminen har fått vakta målet. När det under helgen däremot vankades kvartsfinal i cupen var det återigen en finska mellan stolparna.

Maja Göthberg, KuPS - 1/0

Att få ställas mot Ilves är, för att inte säga drömlott, en tacksam motståndare i en kvartsfinal. HJK Helsingfors, på hemmaplan förvisso, är en svårare nöt att knäcka, för att uttala sig diplomatiskt. Kuopio Palloseura visade dock att få saker är omöjliga. Efter 120 minuters spel kunde de flesta närvarande i Lippumäki fotbollshall höja armarna till skyn – KuPS, med Maja Göthberg på planen, hade segrat med 4-3.