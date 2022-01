SVENSKKOLLEN: Mechelen letar efter en lösning för Wernersson

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 27/0

Deltog inte i träningsmatchen mot Westerlo på grund av en lättare skada. Den belgiska ligan återstartar på fredag.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/0



Tillbaka efter i skada i träningsmatchen mot tyska SV Wiesbaden. Då åkte anfallaren på en smäll mot låret och blev utburen på bår i den 43:e minuten. De första rapporterna från tidningen Gazet Van Antwerpen talar om en frånvaro på en till två veckor för den skadeförföljde 25-åringen.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 22/8

Den offensive mittfältaren åkte inte med på lägret i Spanien då han väntade på tillökning i familjen.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken kom inte med på träningslägret. Gazet Van Antwerpen skriver att klubben söker en lösning för honom. 26-åringen spelade senast i april för tabellsexan och var under hösten utlånad till norska Stabæk.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 19/0



Den bulgariska ligan drar igång den 19 februari.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 1/0

Debuterade för sin nya klubb med 90 minuter i segern mot Ethnikos Anchas. Aris är en poäng bakom serieledande AEK Larnaca efter 15 spelade omgångar.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 27 matcher/3 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Simon Tibbling, Randers FC - 26/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn - 8/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 3/0 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 2/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 29/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari.

Simon Hedlund, Brøndby - 26/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Rasmus Wikström, Brøndby - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Jacob Rinne, Ålborg BK - 17/6 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen.

Tim Prica, Ålborg BK - 18/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen.

William Eskelinen, AGF Århus - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket.

Eric Kahl, AGF Århus - 16/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) - 17/3

Den danska fotbollen har uppehåll. Sønderjyske är näst sist i tabellen framför jumbon Vejle och är ute ur cupen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 14/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Nordsjælland är tredje sist i den danska ligan och har inte lyckats ta sig vidare i cupen.

Kevin Custovic, Velje BK - 13/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Vejle är sist i tabellen, men vidare i cupen.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Silkeborg är imponerande nog sexa, alltså på slutspelsplats.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 19/0

Efter några matchers covidfrånvaro var mittbacken tillbaka och spelade 90 minuter när United tog sig vidare i FA-cupen. Hans betyg i Manchester Evening News blev 5/10 efter 1-0-segern mot Aston Villa.

Anthony Elanga, Manchester United – 4/0

Hoppade in i den 86:e minuten mot Villa.

Emil Krafth, Newcastle United – 9/0

27-åringen spelade 90 minuter när “Toon” chockföll mot League 1-laget Cambridge United med 0-1. Betyget i tidningen The Chronicle blev 5/10 efter FA-cupmötet.

Pontus Jansson, Brentford – 20/1

Mittbacken satt på bänken när Port Vale besegrades med 4-1 borta i FA-cupens tredje omgång.

Ken Sema, Watford – 12/0

Vänsteryttern hoppade in efter 58 minuter i FA-cupmötet borta mot Leicester. Hemmalaget hade då en 3-1-ledning och gjorde ett mål till innan slutsignalen. Sema fick betyget 5/10 i Watford Observer.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 23/9



23-åringen hoppade in i den 90:e minuten när hans lag slog ut Derby ur cupen med slutresultatet 1-0.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

The Blades är utslaget ur FA-cupen efter en 3-0-förlust mot Wolverhampton. Målvakten är ännu inte tillbaka efter sin muskelskada.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 15/0

Vänsterbacken spelade 74 minuter när Lille åkte ut ur franska cupen, efter straffläggning, mot Lens.

Jens Cajuste, Reims - 0/0

Skrev på för Ligue 1-klubben under måndagen.

Niclas Eliasson, Nimes - 23/4

Yttern blev stor hjälte mot Dijon i lördags. Han gjorde både ett mål och en assist i 2-1-segern. Nimes ligger nu tia i Ligue 2 och bytte nyligen tränare till Nicolas Usai. "Han har bidragit med energi och vi spelare känner att han är passionerad. Han gillar offensivt spel och bollinnehav", sa en positiv Eliasson på en pressträff inför mötet med Dijon.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Caen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Toulouse har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Amiens har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 16/3

Forwarden spelade 92 minuter i 3-1-segern mot Kalba, och gjorde ett mål. Baniyas har klättrat upp på en sjätteplats i ligan.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 15/1

Högerbacken spelade 85 minuter i 2-0-förlusten mot Panathinaikos. Aris ligger sjua i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 9/1

Inte med i truppen till ligamötet med Lamia. Då vann AEK, som ligger tvåa i serien, med 2-0.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 16/1

Panetolikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 0/0



Skrev nyligen på för klubben. Hämtades in från Örebro.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 7/1

Mittfältaren startade och spelade 86 minuter i 2-0-segern mot Aris. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 17/8

Ibrahimovic har en händelserik vecka bakom sig. Först gjorde han en assist och brände en straff i en 3-1-seger mot Roma (inhopp i 77:e minuten). Därefter satte han ett mål i 3-0-segern mot Venezia. Då spelade 40-åringen 73 minuter. Milan ligger tvåa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 23/2

Mot Napoli (1-1) hoppade Kulusevski in i den 81:a minuten, och mot Roma (4-3-seger) blev det inhopp redan efter en halvtimme. Då gjorde han också ett mål. Juventus ligger femma i Serie A och framöver kan det bli mer speltid för svensken. Konkurrenten Chiesa har nämligen drabbats av en knäskada.

Albin Ekdal, Sampdoria - 17/0

Mittfältaren spelade 81 minuter mot Cagliari (förlust med 2-1) och sedan en halvlek mot Napoli (förlust med 1-0). Ryktas just nu till FC Köpenhamn. Sampdoria ligger på plats 15 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/3

Bologna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken både mot Genoa och Verona under den gångna veckan. Spezia ligger på plats 16 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 13/0



Salernitana slog till med en oväntad bortaseger med 2-1 mot Verona i helgen. Gagliolo spelade hela matchen. Laget är fortsatt Serie A-jumbo dock.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Brescia har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Frosinone har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Lecce - 12/0

Lecce har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 9/2

Dalian spelar just nu ett kval för att få hänga kvar i högstaligan. Första matchen i dubbelmötet med Chengdu Rongcheng slutade 1-1. Larsson spelade hela matchen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 11/2

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Hajduk har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 11/3

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Max Svensson, Willem II - 19/1

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Paulos Abraham, Groningen - 13/0

Forwarden gjorde ett mål i genrepet inför återstarten i Eredivisie, mot Rödinghausen (seger med 4-1).

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Skadade sig under träning i söndags, enligt RTV. Det är oklart hur länge han blir borta.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Har varit sjuk i covid-19 men har nu testat negativt igen, enligt RTV.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 17/2

Go Ahead Eagles har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 16/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Kaib, Heerenveen, 15/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 10/1

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 17/1

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jesper Karlsson, AZ - 25/11

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Molins kontrakt med Sarpsborg löpte ut vid årsskiftet, men det lutar åt att han blir kvar.

- Jag förbereder mig på det och det är väl det vi i princip är överens om. Det är lite små detaljer som ska diskuteras. Förmodligen blir det ett år till i Sarpsborg, säger Molins till Fotbollskanalen.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

- Det stämmer att det har kommit ett bud på Stefano. Det är ett fantastiskt personligt erbjudande för honom som gör honom ekonomiskt oberoende. Jag hoppas att vi kan komma fram till en lösning, säger Hosseini till TV2.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad. 22-årige Wahlstedt tog över som förstemålvakt de sista 13 ligamatcherna och imponerade så stort att Odd nu vill förnya hans kontrakt, skriver lokaltidningen Telemarksavisa. Detta trots att det återstår två år på Wahlstedts nuvarande avtal.

David Fällman, Ålesund - 24/2

Den förre Hammarby-mittbacken, som kom till Ålesund under våren 2021, får nästa år spela i Eliteserien efter uppflyttningen från andraligan i vintras.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lechia ligger femma.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Legia, som vann ligan i våras, ligger på 17:e plats av 18 lag efter en turbulent höstsäsong.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 0/0

Den 26-årige vänsterbacken lämnade nyligen Kalmar FF för att testa på livet som utlandsproffs i Krakow. Wisla ligger på 13:e plats.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Utanför truppen i 2-1-viktorian borta mot Portimonense under söndagen. Den förre Hammarby-spelaren har bara gjort 68 ligaminuter den här säsongen fördelat på två inhopp. Maritimo ligger nia.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen mot Boavista (1-1) i lördags. Den 23-årige målvakten från Stockholm väntar fortfarande på sin A-lagsdebut efter flytten i augusti. Tondela ligger på 13:e plats.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Krasnodar ligger femma. Krasnodar står just nu utan tränare, där förre Norwich-managern Daniel Farke är huvudkandidaten till att ta över jobbet enligt ryska medier.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Rostov ligger på 14:e plats, vilket betyder negativt kval.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Spartak ligger nia.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Chimki ligger på 16:e och sista plats, vilket betyder nedflyttning.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Arsenal Tula ligger tolva.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 14/5

Quaison har brutit en tå och var därmed utanför truppen mot nästjumbon Al-Batin (0-0) på bortaplan i förra veckan i den saudiarabiska högstaligan. Al-Ettifaq är placerat på tionde plats i ligan.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i fjol gjorde han dock 90 minuter och ett mål med Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan. Sion är på sjunde plats i högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i fjol i Skottland. Nyligen sa tränaren Giovanni van Bronckhorst, enligt den skotska tidningen Daily Record, att Helander närmar sig en comeback: ”Filip har varit tillbaka individuellt i ett par veckor. Förhoppningsvis kan han vara med gruppen för träningspass efter uppehållet”. Rangers har gått på uppehåll och spelar härnäst match den 18 januari mot Aberdeen borta i den skotska ligan. Rangers toppar ligan med sex poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i tabellen.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i fjol på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Just nu är det uppehåll i Skottland. Hibernian är på femte plats i den skotska högstaligan. Den skotska tidningen Edinburgh News skrev nyligen att Hallberg aktuell för en flytt till konkurrenten St. Johnstone, som är jumbo i ligan. Hallbergs avtal med Hibernian sträcker sig över den här säsongen.

Carl Starfelt, Celtic - 26/0

Just nu är det uppehåll i Skottland. Starfelt har hittills fått stort förtroende och gott om speltid i den skotska storklubben. Celtic är i dagsläget på andra plats i ligan med sex poäng upp till Rangers i serieledning i tabellen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 24/8

Isak gjorde i förra veckan två matcher. Svensken stod för 81 minuter på planen och ett mål i 3-2-segern mot Leganés borta i den tredje rundan i Copa del Rey och gjorde sedan 39 minuter i 1-0-segern mot Celta Vigo hemma i La Liga. Mot Celta Vigo tvingades Isak kliva av skadad och i söndags meddelade Real Sociedad att han stukat ena fotleden. ”La Real” gav inte besked om hur länge anfallaren blir borta, men enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo rör det sig troligen om två till tre veckors frånvaro från matchspel. Real Sociedad är på femte plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidetti var i helgen utanför truppen mot Athletic Club (0-0) på hemmaplan i La Liga. Alavés är på 17:e-plats och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 16/0

Augustinsson stod i förra veckan för 65 minuter på planen i 2-0-segern mot Real Zaragoza på bortaplan i sextondelsfinalen i Copa del Rey, men blev sedan kvar på bänken i 1-0-segern mot Getafe hemma i La Liga. Sevilla är tvåa i ligan med fem poäng upp till Real Madrid i serieledning. Sevilla har en match färre spelad.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hanssons Buriram United spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Buriram United är på andra plats i den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen mot Muang Thong United (1-1) hemma i ligan. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Ousou spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Tjeckien. Slavia Prag toppar ligan med en poäng ner till Viktoria Plzen på andra plats.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 17/0

Durmaz var i förra veckan utanför truppen i 3-1-förlusten mot Gaziantep FK borta i Süper Lig. Fatih Karagümrük är placerat på 13:e-plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 12/1

Den tidigare Mjällby-spelaren var i förra veckan utanför truppen i 1-0-förlusten mot Kayserispor på bortaplan i den turkiska högstaligan. Altay är på 18:e-plats och riskerar därmed nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 20/0

Holmén gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot storlaget Besiktas (2-2) hemma i Süper Lig. Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 17/1

Hümmet gjorde sex minuter på planen mot Besiktas (2-2) hemma i Süper Lig. Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till andraligan

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

Forsberg har åkt på en muskelskada nära höftleden i vänster lår och blir borta från spel till runt mitten av februari. I förra veckan vann Leipzig med 4-1 mot Mainz på hemmaplan i ligaspelet. RB Leipzig är placerat på nionde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 19/2

Andersson har varit sjuk och missade därmed helgens 3-1-seger mot Hertha Berlin på bortaplan i Bundesliga. Nu är dock Andersson tillbaka i träning igen. Köln är placerat på sjätte plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 18/1

Nilsson stod i helgen för 82 minuter på planen mot Freiburg (2-2) på bortaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo och riskerar därmed nedflyttning till den tyska andraligan. Bielefeld har en poäng upp till Stuttgart på säker mark i tabellen.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 19/5

Hrgota gjorde i helgen 90 minuter på planen mot bottenkonkurrenten Stuttgart (0-0) på hemmaplan i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo och riskerar nedflyttning till den tyska andraligan. Hrgotas lag har tolv poäng upp till Stuttgart på säker mark i ligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 0/0

Den svenske målvakten lämnade i måndags Molde för spel i Greuther Fürth. Den tyska klubben är jumbo i Bundesliga med tolv poäng upp till Stuttgart på säker mark.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 4/0

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. St. Pauli toppar tabellen med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg i tabellen. Ohlsson var förra säsongen ordinarie, men skadade sig i slutet av mars i fjol och gjorde i slutet av november i fjol comeback efter runt åtta månader vid sidan av planen.

Eric Smith, St. Pauli - 11/0

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. St. Pauli toppar tabellen med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg i tabellen.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 14/0

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 0/0

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. Fröling lämnade nyligen Kalmar FF för spel i Hansa Rostock, som i år är nykomling i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 14:e-plats i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 17/0

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. Hannover är på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 18/1

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Den tyska andraligan har vinteruppehåll. Darmstadt är på andra plats med en poäng upp till St. Pauli i serieledning i 2. Bundesliga.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen är över. Orlando City åkte i fjol ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Säsongen är över. Tinnerholm drog i fjol av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. New York City vann i fjol MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Säsongen är över. Lundqvists Houston Dynamo slutade i fjol som jumbo i den västra divisionen och missade MLS-slutspelet.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3



Timossi Anderssons Austria Klagenfurt spelade inte under den gångna veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.