Smakstart för Hamad och Sam Larsson struntar i kritikerna - Svenskkollen är tillbaka

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 1/0

Ligan i Australien sätter igång i oktober.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 2/0

Anderlecht floppar såhär långt och Kiese Thelin fick inte ens hoppa in i 0-1-förlusten mot Genk. Istället startade Samir Nasri som ensam anfallare.

Benjamin Nygren, Genk – 3/1

Nygren kvar på bänken mot Anderlecht (1-0).

Mikael Lustig, Gent – 8/0

Gent spelade bara en EL-kvalmatch, mot Rijeka (2-1), i veckan. Lustig fick assist till 2-1-målet, ett bra inlägg som nickades in. Svensken har varit ordinarie högerback i Gent.

Eric Smith, Gent – 0/0

Har ännu inte varit med i en matchtrupp i höst, efter nio tävlingsmatcher. Smith berättade till Norrköpings Tidningar att det ändå ser ut som att han blir kvar till vintern.

Tesfaldet Tekie, Gent – 0/0

Har heller inte varit med i någon matchtrupp för Gent. Det har tidigare skrivits att han vill stanna för att ge det en chans.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortsatt skadad och spelade inte i veckan. Inledde med två mål och två assist på tre matcher, men har efter det varit skadad i tre matcher.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Enligt Voetbalkrant letas det ny klubb för Demir, som hade ett tungt fjolår. Han har ännu inte spelat den här hösten och var inte ens med i 20-mannatruppen mot Sint-Truiden (1-1).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 6/0

Inhopp sista halvtimmen i 0-3-förlusten mot FK Radnik. Svag säsongsstart för Mladost, fem poäng på sex matcher.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 5/1

Inte med i truppen mot FK Sarajevo (1-2).

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 7/0

Inte med i truppen mot Cobresal (0-1). Har inte spelat en match sedan slutet av maj.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 4/0

Hoppade in med drygt 20 minuter kvar mot Ajax (0-0) i CL-kvalet. Verkar främst konkurrera med den tidigare FCK-anfallaren Andrija Pavlovic.

Nahir Besara, Pafos – 1/0

Fick debutera direkt och spelade nästan hela matchen mot Nea Salamina (2-1).

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 7/0 nollor

Svag säsongsstart för Randers. Carlgren som vanligt i mål i 0-2-förlusten mot Lyngby. Trots två insläppta fick han 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, högst i laget.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 10/1

Fin start av Pierre Bengtsson i EL-kvalet mot Riga (3-1), där han gjorde en assist och BT gav honom näst högst betyg i FCK (7/10). Kvar på bänken mot Nordsjälland (3-1).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 10/0

Skador har gjort att Papagiannopoulos har fått chanser. 90 minuter i EL-kval mot Riga (3-1) och i ligan mot Nordsjälland (3-1). BT gav 5/10 för insatsen mot Riga, Ekstrabladet gav höga 5/6 för ligamatchen samtidigt som Tipsbladet satte svensken som bäst i FCK.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/2 nollor

Än så länge har FCK roterat sina målvakter, där norske landslagsmålvakten Sten Gryteburst dock har prioriterats högre än Johnsson. Grytburst stod mot Riga (3-1) i EL-kvalet, Johnsson i ligan mot Nordsjälland (3-1). Borde nog ha tagit skottet som gav mål, ett avslut vid närmaste stolpen. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 7/0

2-0-seger mot Sönderjyske. Andersson spelade hela matchen och fick 6/10 i betyg från BT, 3/6 från Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 7/0

Har fått mycket mer förtroende jämfört med förra säsongen. Han har redan startat fem matcher. Mot Sönderjyske (2-0) fick han dock hoppa in sista halvtimmen. 6/10 i betyg hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Skadad och kanske inte kan spela mer under 2019.

Simon Hedlund, Bröndby – 12/1

Tung 0-3-förlust mot Århus. Hedlund spelade hela matchen och fick 1/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 7/2 nollor

Höll nollan i krossen mot Horsens (5-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 3/0

Kapten Backman är tillbaka, och då har Århus gått från tre raka förluster till tre raka nollor bakåt. Backman gjorde en fin match mot Bröndby (3-0), och fick bland annat 5/6 i betyg hos BT. På Backmans 15 senaste matcher har laget hållit nollan tio gånger och bara släppt in sex mål.

William Eskelinen, Århus – 5/3 nollor

Tredje raka nollan för Eskelinen när laget vann mot Bröndby med 3-0. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 7/2

Maholli har varit en av de avgörande faktorerna till att Silkeborg har tagit några poäng, efter att ha inlett med fyra raka förluster. Målskytt till 2-1 när han spelade hela matchen mot Esbjerg (2-2). Ett fint mål, då han var nästan på väg bort från mål, men skruvade in bollen vid bortre krysset på ett distansskott. BT gav 4/6 i betyg.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 7/1

Startade, nolla bakåt, och blev vald till matchens bästa spelare, framröstad av fansen, mot Odense (0-0). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 3/0

Tung match för Nilsson Lindelöf mot Crystal Palace (1-2). Förlorade bland annat en nickduell vid 0-1-målet och fick låga betyg i brittiska medier, de flesta 3 eller 5 på en 10-gradig skala.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Har inte varit med A-laget i någon tävlingsmatch än så länge den här säsongen, och det har tidigare under sommaren rapporterats om att lån kan vara aktuellt.

Emil Krafth, Newcastle – 2/0

Andra raka starten för Krafth, nu i 1-0-segern mot Tottenham. 6/10 i betyg hos Independent, 8/10 hos Chronicle Live, som dock gav minst 8/10 i betyg till elva av tolv spelare.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 1/0 nollor

Ny tränare och ny målvakt har gjort att Nordfeldt blivit nummer två igen. Satt på bänken i veckans bägge ligamatcher.

Kristoffer Peterson, Swansea – 3/0

Var inte med i någon av veckans ligamatcher.

Pontus Jansson, Brentford – 5/0

Jansson spelade 90 minuter i bägge 0-1-förlusterna (Leeds och Charlton) i veckan. Jansson fick högst betyg av Brentfordspelarna mot Charlton, hos Richmond and Twickenham Times.

Niclas Eliasson, Bristol City – 4/0

Hoppade inte in i någon av veckans matcher (2-1 Derby, 3-1 Hull).

Kerim Mrabti, Birmingham City – 1/0

Skadad och inte kunnat spela någon match den här veckan.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 0/0

Succé i våras, nu inte ens med på bänken i ligaspelet. Nottingham Forest har ny tränare och hård mittbackskonkurrens. Nottingham Post spekulerar i att Milosevic kan vara en av spelarna som lämnar klubben innan transferfönstret stänger i vissa ligor.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 21/4

Skadad och missade Mariehamns senaste match, segern mot SJK.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 16/2

Spelade 90 minuter på centralt mittfält i Mariehamns 1-0-seger. Har, efter att ha kommit tillbaka från en armfraktur, åter varig given i elvan.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 13/1

Fick värma bänken hela matchen mot SJK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 29/3

Spelade centralt i anfallet i Mariehamns 4-3-3. Var dock inte direkt inblandad i segermålet.

Erik Törnros, FC Lahti – 12/2

Tung förlust för Lahti i senaste omgången mot RoPS (3-0 i baken). Törnros fick nöja sig med ett inhopp på 25 minuter.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 7/0

Väntar på sitt första mål för säsongen. Tvöroyri har dessutom haft en tuff start på året och förlorat fyra av sju ligamatcher.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

Har anslutit till Amiens efter utlåningen till AIK i våras. Har dessvärre fått inleda de första tre matcherna på läktaren då Amiens spelat och inte ens fått en plats på bänken.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Inte heller Johansson har fått känna på hetluften den här säsongen. Den svenske landslagsmannen, som förra säsongen kom tillbaka efter sin korsbandsskada, har suttit de tre första omgångarna på bänken utan att ha blivit inbytt. Rennes har också inlett säsongen med tre raka segrar. Värt att notera är att manager Julien Stéphan valt att ge 16-årige supertalangen Eduardo Camavinga en av platserna på centralt mittfält, framför Johansson.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 1/0

Lämnade nyligen Stockholmsklubben Vallentuna och division 3 för spel i Gibraltar. Fick göra en halvtimme i premiären, men sedan sitta på bänken hela matchen då hans Europa Point FC förlorade med 5-0.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 1/0

Ytterbacken fick göra 90 minuter i Panathinaikos premiär borta mot Lamia i lördags. Det slutade med en pinne för gästerna (1-1).

Niklas Hult, AEK Aten – 2/0

Tillbaka efter skada och spelade 90 minuter i premiären för AEK Aten, som föll mot Xanthi. Lär ligga bra till för en plats i startelvan i kommande EM-kval för landslaget då Ludwig Augustinsson är skadad och tvingats till operation. ”Man håller alltid tummarna”, sa han själv nyligen till Borås Tidning.

Daniel Sundgren, Aris – 5/0

Har direkt tagit en plats sitt nya grekiska klubblag Aris. Stod för en assist då laget åkte ut ur Europa League-play off efter övertidsförlust mot norska Molde. Gjorde dessutom 90 minuter i krysspremiären (1-1) mot OFI Kreta.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Slet av hälsenan i vintras och fanns därför inte med i lagets ligapremiär i helgen. Ett gott tecken som tyder på att han kanske är på väg tillbaka är dock att Paok valt att inkludera svensken i truppen till Europa Leagues play off mot Slovan Bratislava.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 0/0

Lämnade Israel för Grekland men fick inte någon plats i truppen då laget inledde säsongen mot Wernblooms Paok. Matchen slutade med förlust, 1-2 för Panetolikos.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 1/0

En som däremot fick spela från start och göra 90 minuter är lagkamraten Admir Bajrovic. Bajrovic, som förra säsongen gjorde fem mål på 15 matcher, lämnade dock planen mållös.

Daniel Larsson, Aris – 5/0

Har hoppat in och ut ur elvan under de första matcherna på säsongen. I ligapremiären mot Kreta fick 32-åringen med en knapp halvtimme på planen. Väntar fortsatt på säsongens första mål.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 26/0

Spelar återkommande från start för sin isländska klubb. Mittbacken har dock tillsammans med övriga försvarare haft svårt att täppa till bakåt. De senaste tre matcherna har laget släppt in åtta mål - och heller inte vunnit på tre omgångar.

Marcus Johansson, IA – 21/0

Ännu en svensk mittback i den isländska ligan som får mycket speltid. Varit given under hela säsongen och spelade sin vana trogen från start även senast, då det blev seger mot IBV Vestmannaeyjar.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Skrev för bara några dagar sedan på för den israeliska klubben och lämnade därmed Sirius. Var inte med i truppen i senaste matchen mot Bnei Yehuda.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 0/0

Fick varken en plats i elvan eller på bänken då Roma inledde säsongen. Har länge ryktats vara på väg bort men ännu inte hittat någon ny klubbadress. Det senaste ryktet kring målvakten rör intresse från Serie A-kollegan Cagliari.

Riccardo Gagliolo, Parma – 2/0

Svensk-italienaren spelade vänsterback i Parmas premiär mot Juventus (förlust 1-0). Månne ett samtal för Janne Andersson att slå nu när det är vänsterbackskris i landslaget? Har ännu inte spelat för Italiens landslag och kan rent regelmässigt spela för Blågult.

Albin Ekdal, Sampdoria – 2/0

Fick spela från start men hade precis som hela Sampdoria en blytung premiär. Laget föll på hemmaplan med hela 3-0 mot Lazio. Kan anfallsikonen Gianluca Viallis eventuella, men troliga intåg bli en boost?

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Fick spela i Coppa Italia mot Pisa men förpassades däremot till bänken i premiären mot Hellas Verona.

Oscar Hiljemark, Genoa – 0/0

Saknades helt i Genoas premiärtrupp mot Roma. Har kommit tillbaka från skada och gjorde mål på försäsongen, men ryktas samtidigt vara på väg bort från sin italienska klubb. Enligt italienska Sky är svensken på väg att lämna för franska Bordeaux, då Genoa vill banta ner sin för stora trupp. Kontraktet med den italienska klubben är det ett år kvar på.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Har kommit tillbaka efter förra säsongens axeloperation men tog inte en plats i Udineses premiärtrupp mot Milan. Öppnade själv i förra veckan, i en intervju med Fotbollskanalen, för att lånas ut. ”Det är något jag ser positivt på, att få speltid, men sen beror det på hur det utvecklar sig här”, sa Ingelsson då.

Dejan Kulusevski, Parma (Utlånad från Atalanta) – 2/0

Svenske talangen fick chansen från start i Parmas premiär och ställdes där mot Cristiano Ronaldo och de övriga storstjärnorna i Juventus. Byttes ut efter 57 minuter och Parma föll med uddamålet, 0-1. Fick även göra 90 minuter i lagets cupmatch mot Venezia. Har tidigare berättat att han tror på mycket speltid den här säsongen.

Samuel Gustafson, Torino – 0/0

Tar inte någon plats i Turin-klubben och har under de senaste veckorna varit ryktenas man. Flertalet Serie B-klubbar har uppgetts vilja låna svensken, så sent som under tisdagen kom uppgifter om intresse från Cremonese.

Ken Sema, Udinese (Utlånad från Watford) – 0/0

Watford valde nyligen att låna ut den svenske mittfältaren till Udinese - en klubb som har samma ägare. Fick i premiären nöja sig med ett tio minuter långt inhopp mot Milan. Det slutade med seger för Udinese, 1-0, och en smakstart på säsongen. ”Det ska bli intressant. Det är en ny utmaning som väntar. Så jag ser fram emot det och allt som jag har sett hittills har varit bra. Jag har kommit in i laget och sett allting från arenan till alla i laget och snackat med coach och allting känns bra. De är glada att jag är här och det ska bli intressant att se hur det går i ligan och spela lite mer än vad jag gjorde i England”, sa Sema i en intervju med Fotbollskanalen i samband med att flytten blivit officiell.

Samuel Armenteros, Benevento – 2/0

Benevento åkte ur Serie A med dunder och brak - men trots det blev det en återkomst för Samuel Armenteros efter utlåningen till MLS och Portland Timbers. I premiären fick anfallaren dessutom nöja sig med ett tio minuter långt inhopp. Matchen mot Pisa slutade 0-0.

Marcus Rohdén, Frosinone – 0/0

Skrev nyligen på för Frosinone som spelar i Serie B. Fick dock ingen plats i truppen av Milan-ikonen Alessandro Nesta då laget premiärföll mot Pordenone med klara 3-0.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 21/2

Den tidigare IFK Göteborg-backen missade i stort sett hela juni och juli på grund av en skada. Sedan inledningen av augusti är dock 30-åringen hel och frisk. Däremot har han matchats lite sparsammare än tidigare och sedan han återvände efter sitt besvär har han hoppat in i tre raka matcher - den senaste mot Oita Trinita, som slutade 0-0. Sanfrecce ligger femma i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 18/0

Mittfältaren var utanför truppen när serieledaren Forge slog Cavalry med 1-0 i söndags.

KROATIEN

Jiloan Hamad, HNK Gorica – 1/1

Bröt kontraktet med sydkoreanska Incheon United och hamnade i kroatiska HNK Gorica. Där har han fått en smakstart. I sin första match, mot Istra i söndags, räddade han en poäng för sitt lag genom att göra 1-1 i den 53:e minuten.

MALTA

Alexander Nilsson, Qrendi – 0/0

Anfallaren bytte i somras klubb på Malta, från Tarxien Rainbows till Qrendi. Ligaspelet har ännu inte dragit igång, utan inleds i mitten av september.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 6/2

Ytterforwarden har under säsongsinledningen fått speltid i samtliga matcher i såväl Europa League-kval som ligaspel. Däremot har det höjts kritiska röster. Efter de första omgångarna har han det lägsta betygssnittet räknat på omdömena från tidningarna De Telegraaf, Algemeen Dagblad och Voetbal International. Feyenoords tränare Jaap Stam har dock påtalat att han tror på svensken. "Jag har stort förtroende för Sam", sa han för drygt en vecka sedan enligt voetbalprimeur.nl. Larsson själv menade, efter att ha gjort ett mål i Europa League-kvalmatchen mot Hapoel Be'er Sheeva för drygt en vecka sedan, att kritiken inte rör honom i ryggen. "Alla pratar om det, men jag läser ingenting. Jag försöker bara spela mitt spel, träna bra och prestera bättre på match. Man borde inte läsa för mycket, man får helt enkelt visa vad man går för på planen", sa han till Feyenoord TV enligt Voetbal International.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

26-åringen var under större delen av förra säsongen bänkspelare, men i slutet tog han en plats i startelvan. I inledningen av den här säsongen startade han i båda Europa League-kvalmötena med Zrinjski Mostar (sammanlagd förlust med 3-2) och i premiäromgången mot Ado den Haag. Sedan lånade Utrecht in Justin Hoogma från Hoffenheim och då har Bergström blivit förpassad till bänken. Utrecht-tränaren John van den Brom sa följande efter att ha låtit Hoogma gå före Bergström. "Det är alltid lite irriterande (för Bergström), men ibland måste jag fatta beslut som är i lagets intressen", sa han enligt Voetbal International.

Simon Gustafson, Utrecht – 6/2

Utrecht har spelat sex matcher såhär långt. Den tidigare Häcken-mittfältaren har spelat samtliga minuter och är lika gjuten i elvan som förra säsongen i startelvan. Dessutom har han svarat för två mål.

Men mittfältaren berättade nyligen för GP att han har annat för sig. Utanför de kritade linjerna spelar Gustafson en del keybord och snart ska han börja studera kriminologi på distans. "Jag tycker brott är intressant. Det är brett, allt finns där", sa han till tidningen och fortsatte: "Sedan förskönar jag nog det jävligt mycket ändå! Sitta och dricka kaffe samtidigt som man löser brott". Utrecht ligger på sjundaplats.

Sebastian Holmén, Willem II – 4/0

Mittbacken representerade Dynamo Moskva förra säsongen. Men kontraktet gick ut och Holmén ryktades till flera klubbar, däribland Amiens, Bröndby och AEK Aten. Men han hamnade i Willem II. För Brabants Dagblad berättade han att Alexander Isak, som var på lån i Tilburg-klubben i våras, var lite av en inspirationskänsla. "Han hittade en väg tillbaka in i landslaget här och det hjälpte mig i mitt val".

Under säsongsinledningen har Holmén omgående tagit en ordinarie plats och spelat fyra matcher. På dem har han dessutom svarat för två målgivande passningar. Willem II leder ligan efter fyra omgångar.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 0/0

Anfallaren hade svårt att ta en ordinarie plats i Swansea under fjolårssäsongen och Asoro blev nyligen utlånad till Groningen. Asoro presenterades på en aningen okonventionellt sätt. På Twitter lade Groningen upp en video där Asoro lånas in - på tv-spelet Fifa.

Asoro har ännu inte debuterat för klubbens A-lag, men däremot har han fått speltid i U21-laget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 3/0

Lämnade i somras NAC Breda efter blott ett halvår för Groningen. Mittfältaren har i sin nya klubb fått starta i samtliga matcher under inledningen. Men han kunde blivit avstängd i den senaste mot AZ Alkmaar. I den andra omgången fick nämligen Ramon Pascal Lundqvist rött kort efter 41 minuter. Disciplinnämnden i Nederländerna hävda dock avstängningen i efterhand på grund av det inte fanns någon "våldsam handling", enligt Dagblad van het Noorden.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 3/0

Ytterligare en spelare i det "svensklaget" Groningen. Gudmundsson lämnade Halmstads BK för Groningen och i Eredivisie har han fått stort förtroende och startat de tre första matcherna. Groningen är elva i ligan.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 4/2

Efter att Heerenveen sålde Kik Pierie till Ajax har Dresevic fått förtroende. Som han tackat för det. Efter fyra omgångar står mittbacken noterad för två mål. "Det känns riktigt bra. Det är två första målen i min karriär typ", sa han till Fotbollskanalen nyligen. Heereneveen ligger tia i Eredivsie efter fyra omgångar. I helgen spelade laget 0-0 mot Twente - Dresevic var på planen i 90 minuter.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 0/0

Tillbringade våren på lån i Elfsborg. Återvände till Leeds. Men i Championship-klubben fick inte Pawel Cibicki chansen. I stället kommer han att tillbringa kommande säsong på lån i Ado den Haag och den nederländska klubben har dessutom en köpoption. För klubbens tv-kanal berättade den tidigare MFF:aren om hur han fick höra om Ado den Haags intresse. "Min agent ringde mig och sa att Ado den Haag var intresserat. Jag började fråga runt hos en del, för jag har till exempel spelat med Vurnon Anita i Leeds. De sa att Ado den Haag är ett bra lag. Det var enkelt beslut när intresset var konkret från Ado. "

I den första matchen i sin nya klubb, 3-0-vinst mot nykomlingen RKC Waalwijk, blev den svenske anfallaren kvar på bänken. Ado den Haag ligger på 13:e plats. Laget slutade nia i fjol.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 19/9

Bodö/Glimt har varit ett överraskningslag i den norska ligan i år och klubben leder serien efter 19 spelade omgångar. Ett stort utropstecken har Amor Layouni varit och den offensive mittfältaren har hittat nätet nio gånger på 19 matcher. I måndagens möte med Vålerenga lämnade dock 26-åringen planen poänglös i den 78:e minuten.

Den tidigare Degerfors-spelaren har tidigare hintat om att han kan välja att representera Tunisien på landslagsnivå. Förra veckan blev han också uttagen i det tunisiska landslaget. "Jag är väldigt glad och stolt över att få representera mitt land. Det har varit en dröm för mig sedan jag var ett barn", sa han till norska Eurosport.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 14/1

Mittbacken startade i helgens match som slutade i 2-0-förlust mot Lilleström. Bergqivsts låneavtal med Haugesund sträckte sig först till månadsskiftet juli/augusti, med det förlängdes och han kommer att stanna i den norska klubben säsongen ut. 26-åringen sitter på utgående kontrakt med ÖFK. Haugesund ligger tia i den norska ligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 18/4

27-åringen startade i mötet med Mjöndalen och svarade för en assist i 4-0-seger. Kalludra byttes sedan ut i den 55:e minuten. Kristiansund är sjua i den norska ligan.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 19/5

Mittfältaren är skadad och har missat de tre senaste matcherna för Lilleström, inkluderat 2-0-segern mot FK Haugesund i helgen. Lilleström ligger på niondeplats.

Andreas Linde, Molde – 10/4

Målvakten är långtidsskadad och har inte kunnat medverka på nio raka matcher. Molde ligger tvåa i Elitserien. Linde skrev nytt kontrakt med klubben tidigare i somras, vilket sträcker sig över 2021.

Mattias Moström, Molde – 17/2

36-åringen är mestadels inhoppare i Molde nuförtiden. I 2-2-matchen mot Odd startade dock Moström och han svarade för en assist innan han blev utbytt i paus.

Marcus Sandberg, Stabæk – 21/5 nollor

Målvakten har stått i samtliga matcher i Stabæk under säsongen. I lördagens möte med Rosenborg fick Sandberg se sig överlistad tre gånger när Bærumslaget föll med 3-2. Rosenborg avgjorde på matchen på straff i den 75:e minuten och det var en situation som blev omdiskuterad efter matchen. "Det är ganska otroligt att det blir straff. Jag går ut för att boxa, men jag märker att jag missar bollen. Då ryggar jag tillbaka, men så ropar någon att bollen dimper ner. Jag går ut för att försöka blockera bollen och inte orsaka straff. Då ramlar Even Hovland (Rosenborg) in i mig och ett par sekunder senare faller han. Där och då känns det extremt billigt", sa Sandberg till norska VG. Stabæks sportchef Inge André Olsen skrädde inte orden och gick till attack på domaren Tom Harald Hagen. "Det är oacceptabelt. Jag hoppas den här domaren inte får döma fler Stabæk-matcher den här säsongen", sa Olsen till Eurosport.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Israelsson hoppade in med lite mer än tio kvar i matchen mot Bodö/Glimt. Innan slutsignalen ljöd hann den tidigare Bajen-spelare ådra sig en varning. Mötet förlorade Vålerenga med 4-0.



Pontus Silfwer, Mjöndalen – 0/0

Lämnade Halmstads BK för Mjöndalen tidigare i somras och i det norska bottenlaget har han omgående tagit en ordinarie plats. I helgen spelade han 90 minuter när Mjöndalen föll med 4-0 mot Kristiansund på bortaplan.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Backen har bytt klubb i Nordmakedonien - från Akademija Pandev till Borec Veles. Där har han fått starta i tre raka ligamatcher, den senaste mot sin tidigare klubb. Dessvärre för Trajanovski blev det förlust mot Akademija Pandev i söndags. Matchen slutade 2-0.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 7/0

Efter sju spelade omgångar toppar FC Krasnodar tabellen. Av de matcherna har Olsson startat i fem. I kvalet till Champions League har han dock fått inleda på bänken i samtliga matcher - nyförvärvet Remy Cabella har gått före. Men i 4-0-nederlaget mot Olympiakos förra veckan fick Olsson hoppa in redan i den första halvleken efter att hans konkurrent gått sönder. Krasnodar meddelade senare att Cabella kommer bli borta i uppemot ett halvår.

I den senaste ligamatchen mot Lokomotiv Moskva spelade Olsson 90 minuter. Mötet slutade 1-1.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat, men i början av juli berättade Krasnodars tränare Murad Musajev att den offensive kuggen blir borta året ut.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 7/0

Landslagsanfallaren anslöt till Krasnodar efter att ha lämnat Al-Ain. Berg har startat i samtliga matcher i Champions League-kvalet, tre till antalet, medan han i ligan fått inleda sju matcher på bänken. 33-åringen har ännu inte lyckats hitta nätet i sin nya klubb.

I helgens match mot Lokomotiv Moskva, som slutade 1-1 och Berg blev inbytt, fick han och anfallskollegan Fjodor Smolov utstå burop från sina egna fans. Det har nu gjort att Krasnodar, enligt ryska medier, gått och ut och vädjat till sina supportrar att sluta med buropen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Rostov har spelat sju matcher såhär långt. Hadzikadunic har fått hoppa in en gång. I den senaste ligamatchen mot Rubin Kazan (2-1-seger), satt mittbacken på bänken i 90 minuter.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 3/1

I sitt tredje framträdande från start fick Larsson göra sitt första mål för sin nya klubb. Anfallaren höll sig framme i den 54:e minuten och satte dit 1-1 i mötet med Krylja Sovetov Samara. Matchen slutade senare i 2-1-seger för Spartak och Larssons lag ligger tvåa tabellen, på samma poäng, 14, som serieledaren Krasnodar och femman Zenit. "Oerhört glad över att ha gjort mitt första mål, men ännu viktigare var att vi vann matchen", skrev den tidigare IFK Norrköping-spelaren på Instagram efter fullträffen.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 0/0

Mittbacken har inte fått någon smakstart i sin nya klubb. Efter att ha lämnat IFK Göteborg i början av juli inledde han två matcher på bänken i Rubin. Därefter var han utanför truppen i fyra matcher och enligt ryska medier var 24-åringen skadad. Starfelt var tillgänglig för spel i helgens match mot Rostov, förlust med 2-1, men fick inte hoppa in.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 6/1

På de sju matcherna första matcherna av säsongen har Alexander Gerndt haft svårt att hitta nätet. Anfallaren gjorde sitt enda mål såhär långt i cupmatchen mot Concordia som slutade 5-0. I ligaspelet har han gått fem raka matcher utan att göra mål. FC Lugano ligger på åttondeplats i den schweiziska ligan, en poäng före jumbon Neuchatel Xamax, och föll i helgen mot St. Gallen med 2-1.



Mattias Andersson, Sion – 2/0

Backen gick från Juventus till Sion tidigare i somras. Där har fått starta två matcher, men i den senaste ligatillställningen mot Luzern var 21-åringen utanför truppen. Sion ligger trea i ligan.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis – 0/0

Mitrovic var under förra vårsäsongen utlånad till Dinamo Vranje, men är nu åter tillbaka i Radnicki Nis, där han har avtal till sommaren 2020. Anfallaren är ännu inte noterad för någon match den här säsongen och var i helgen utanför lagets matchtrupp i 2-1-segern mot Spartak Subotica. Radnicki Nis är trea, efter sex matcher, i den serbiska högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 2/1

Helander bytte i somras Bologna mot Rangers och kom i förra veckan till spel i en match. Mittbacken satt på bänken i första play off-mötet med Legia Warszawa på bortaplan (0-0) till gruppspelet i Europa League och spelade därefter från start i helgens 1-0-seger mot St. Mirren i skotska högstaligan. Helander tog även ett gult kort i ligamatchen. Rangers har nio poäng efter tre omgångar i Skottland.



Melker Hallberg, Hibernian – 0/0

Melker Hallberg skrev i förra veckan på ett kontrakt över tre år med skotska klubben Hibernian. Däremot fick han i helgen inte göra ligadebut i lagets möte med St. Johnstone (2-2) på hemmaplan. Hallberg var utanför truppen. Hibernian är sjua i den skotska högstaligan

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 0/0

John Guidetti har ännu inte fått speltid i år i La Liga. Anfallaren satt på bänken i 90 minuter i premiärsegern mot Levante och likaså i helgens kryss mot Espanyol (0-0).



Alexander Isak, Real Sociedad – 2/0

Alexander Isak hoppade, precis som i premiären mot Valencia (1-1), i helgen in i 1-0-segern mot Mallorca. Anfallaren stod för ett par fina aktioner på planen, men var inte inblandad i Martin Ödegaards segermål. Spanska tidningen Mundo Deportivo berömde efteråt svensken med orden: ”Strålande minuter. Han skapade, med sina djupledslöpningar, hål och farliga frisparkar”.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 8/0

Jönsson lämnade i somras Helsingborgs IF för flytt till Buriram United och Thailand. Jönsson inledde äventyret som ordinarie i laget, men fick i förra omgången börja på bänken med ett inhopp och i helgen blev det ett nytt inhopp i 64:e minuten mot Sukhothai (1-1). Buriram United toppar, efter 25 omgångar, den thailändska högstaligan.

Niran Hansson, Chonburi FC – 8/0

Hansson har under den här säsongen fått ont om speltid, men kom i förra omgången till spel från start mot Nakhon Ratchasima (2-1-seger). I helgen blev det däremot inga minuter på planen i 2-0-förlusten mot Chiangrai United. Chonburi är åtta i den thailändska högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC – 24/2

Dolah är ordinarie i Port och spelade i helgen åter från start i 2-0-förlusten mot Bangkok United. Port är trea i den thailändska högstaligan med fem poäng upp till Jönssons Buriram i serieledning i ligan.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I helgen fick han heller inte speltid i 5-1-segern mot Nakhon Ratchasima. Chiangmai är nästjumbo i den thailändska högstaligan, medan laget han är utlånad från, Chiangrai, är tvåa i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 4/0

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått relativt ont om speltid, endast två starter och två inhopp. Yttern hoppade i helgen in, efter två matcher utan speltid, i 77:e minuten i 3-1-förlusten mot Slovan Liberec i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är sjua i ligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 2/0

Khalili fick förra säsongen, till stor del, spolierad av skadeproblem, men har under inledningen av den här säsongen varit ordinarie. Mittfältaren gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 4-1-förlusten mot Alanyaspor. Dessutom blev han tilldelad ett gult kort. Kasimpasa har en poäng efter två spelade omgångar i den turkiska högstaligan.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 3/0

Durmaz lämnade i sommar Toulouse för spel i Galatasaray och fick en flygande start på säsongen med seger i turkiska supercupen. Durmaz startade därefter i premiären, men fick i helgen endast ett kort inhopp mot Konyaspor (1-1) i Süper Lig. Galatasaray, som är regerande mästare, har därmed nu inlett säsongen med en förlust och ett kryss i ligaspelet.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 3/0

Wendt är fortsatt ordinarie i Borussia Mönchengladbach och spelade i helgen från start i lagets 3-1-seger mot Mainz i Bundesliga. Det var andra raka 90-minutaren i ligan. Mönchengladbach har nu inlett säsongen med ett kryss och en seger i ligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets båda inledande matcher i Bundesliga. Detta med anledning av en mystisk skada. Tränaren Florian Kohfeldt uttalade sig nyligen om att klubben har hört sig för hos flera olika läkare om skadan och att det nu ska sättas en tredje läkare på att utreda skadan. Ännu är det oklart vad det exakt rör sig om för problem med ena knät.



Robin Quaison, Mainz – 3/1

Quaison gjorde i helgen andra raka matchen från start i Bundesliga och dessutom sitt första mål för säsongen. Anfallaren nickade in matchens första mål mot Borussia Mönchengladbach, men därefter blev det förlust med 3-1. Mainz har därmed nu inlett ligaspelet med två raka förluster.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 2/0

Forsberg hoppade i helgen in för andra ligamatchen i rad och stod dessutom för en assist till Yussuf Poulsens 2-0-mål i lagets 2-1-seger mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Forsberg slog ett precist inlägg till dansken som, från en position i straffområdet, nätade på volley. Lovande start för svenskan, som under förra säsongen, hade stora skadeproblem.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 3/2

Andersson startade i premiärförlusten mot Leipzig och fick i helgen börja på bänken, men hoppa in och göra mål mot Augsburg (1-1). Därmed gjorde svensken Union Berlins historiska första mål i Bundesliga. Union Berlin har en poäng efter två spelade omgångar i den tyska högstaligan.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (Utlånad från Brighton) – 4/0

Gyökeres blev i sommar utlånad från Graham Potters Brighton & Hove Albion för till St. Pauli i tyska andraligan. Hittills har han dock fått nöja sig med inhopp i ligan, senast i 2-1-förlusten mot Stuttgart. I måndags blev det heller inget spel alls, i stället 90 minuter på bänken när St. Pauli slog Holstein Kiel med 2-1. Gyökeres var i förra veckan sjuk och möjligen bidrog det till att det inte blev speltid.



Mikael Ishak, Nürnberg – 4/0

Mikael Ishak och hans Nürnberg ramlade förra säsongen ur Bundesliga och håller den här säsongen till i tyska andraligan. Svensken startade i lagets tre första ligamatcher, men satt i helgen på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Osnabrück. Nürnberg har hittills två segrar och två förluster i ligaspelet.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 5/0

Wahlqvist är ordinarie i Dresden och gjorde i helgen åter 90 minuter mot Darmstadt (0-0) i tyska andraligan. Dresden har två förluster, ett kryss och en seger hittills i ligaspelet.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 0/0

Jeremejeff lämnade i sommar BK Häcken för spel i Dynamo Dresden och gjorde i helgen andra raka matchen från start i tyska andraligan. Då blev det 0-0 mot Darmstadt på bortaplan. Jeremejeff hade dessförinnan en succédebut mot Heidenheim med ett mål i lagets 2-1-seger.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 2/0

Hrgota lämnade i sommar Eintracht Frankfurt för spel med Greuther Fürth i tyska andraligan. Anfallaren fick i helgen speltid för andra matchen i rad med ett inhopp på 30 minuter mot Hannover (1-1) i ligan. Hrgota väntar dock ännu på att få göra första starten med Greuther Fürth.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 3/1

Nilsson lämnade i sommar Elfsborg för spel med Arminia Bielefeld i tyska andraligan och fick en flygande start på äventyret i Tyskland med mål direkt i debuten mot Erzebirge Aue. I helgen spelade han åter från start och blev även noterad för en assist i 3-1-segern mot Jahn Regensburg. Arminia Bielefeld har åtta poäng efter fyra spelade matcher i ligaspelet.



Emil Hansson, Hannover – 1/0

Emil Hansson var under förra säsongen utlånad från Feyenoord till Waalwijk, men lämnade i sommar Nederländerna för permanent flytt till Hannover och Tyskland. I helgen blev det debut med ett 14 minuter långt inhopp mot Greuther Fürth (1-1) i tyska andraligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 22/22

Ibrahimovic imponerade åter natten till måndag med att bli tvåmålsskytt i Galaxys derbykryss mot Los Angeles FC (3-3). Galaxy hade 3-1, men tappade i andra halvlek. Ibrahimovic är även inne i ett ruggigt målstim just nu, sex mål på tre matcher i MLS. Galaxy är fyra i den västra divisionen i ligan.



Axel Sjöberg, Colorado – 7/0

Sjöberg var under inledningen av säsongen ordinarie, men har under senaste tiden fått ont om speltid och kom senast till spel i mitten av juni i år i US Open Cup. Senaste ligamatchen mittbacken gjorde var i slutet av april mot Vancouver. I helgen föll Colorado med 2-0 mot Real Salt Lake och därmed fortsatt nästjumbo i den västra divisionen.



Robin Jansson, Orlando City – 26/1

Jansson är ordinarie i Orlando och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Atlanta United på hemmaplan. Orlando är nia i den östra divisionen.



Gustav Svensson, Seattle – 16/0

Svensson är ordinarie i Seattle och gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev 2-1-seger mot Portland Timbers på bortaplan. Seattle är på tredjeplats i den västra divisionen i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 27/1

Tinnerholm är ordinarie i New York City och stod i helgen för en assist när City vann derbyt mot New York Red Bulls med 2-1 i MLS. Assisten var dessutom fin, då svensken tog sig in i straffwområdet och spelade fram till Héber, framför mål, som klackade bollen i nät. New York City är på tredjeplats i den östra divisionen i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 27/6

Eriksson är ordinarie i San Jose och stod i helgen för en assist i 3-1-segern mot Vancouver. Det var lagets första seger sedan i slutet av juli och innebär att San Jose nu är på sjätteplats i den västra divisionen.



Adam Lundqvist, Houston – 22/0

Lundqvist har i år varit ordinarie i MLS, men satt i helgen på bänken i 5-1-förlusten mot FC Dallas i ligaspelet. Houston är på tiondeplats i västra divisionen i MLS.