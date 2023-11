Andersson bekräftar avbräck inför EM-kvalet

Svenska landslaget samlas i veckan för att avsluta EM-kvalet med att spela mot Azerbajdzjan på torsdag på bortaplan och mot Estland på söndag på hemmaplan.

Under måndagen bekräftar Janne Andersson ett bakslag inför matcherna, då Nottingham Forest-forwarden Anthony Elanga missar samlingen på grund av skada.

- Det hände något under matchen (med Nottingham i helgen) som gjorde att han fick en känning. Klubben får kommunicera hur status är. Men det var inte tillräckligt bra för att han skulle kunna bidra under den här samlingen, säger Andersson under en pressträff.

- Han lämnade återbud när jag pratade med honom i förmiddags, fortsätter han.

Annons

Vidare meddelar även Andersson att Atalanta-högerbacken Emil Holm och Anderlecht-vänsterbacken Ludwig Augustinsson missar mötet med Azerbajdzjan. Det finns dock fortsatt hopp om att de kan vara med mot Estland.

- Någon förhoppning finns att de kan ansluta när vi är tillbaka på fredag, säger Andersson under pressträffen.

Vidare kallas Hellas Verona-mittbacken Isak Hien och IF Elfsborg-vänsterbacken Niklas Hult in till samlingen.

- Niklas har varit med oss tidigare och han har varit precis i "gränslandet" hela tiden. Det har varit några spelare som jag valt före honom några gånger, säger han och fortsätter:

- Nu har vi checkat av med några spelare. Vi har tidigare haft med Martin Olsson och han var inte aktuell utifrån ett skadeperspektiv (klev av mot Elfsborg under söndagen). Gabriel Gudmundsson har också en liten känning som gör att han inte är aktuell att ta in. Då står Niklas på tur. Han är en jättebra spelare.

Annons

Sedan tidigare har även Bologna-yttern Jesper Karlsson lämnat återbud.