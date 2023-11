Bajentränaren: "Hammarby är loket i svensk fotboll"

Pablo Pinones-Arce tog över rollen som huvudtränare i Hammarby 2020. I år kan han leda klubben till SM-guld. Då får man inte förlora mot Häcken i söndagens seriefinal. Tränaren förfogar över en frisk spelatrupp som ska göra allt för att sätta käppar i hjulen för Häcken under söndagens drabbning.

- Det känns bra. Allt känns bra. Skönt och roligt att ha alla tillbaka efter landslaget så vi har kunnat träna på bra här inför matchen. Alla är friska och tillgängliga inför matchen, säger Pinones-Arce till Fotbollskanalen.

Häcken har damallsvenskans bästa defensiv. I mål har laget även landslagets Jennifer Falk. Hammarbys tränare säger sig dock ha nycklarna som krävs för att luckra upp motståndet.

- Den här frågan fick jag även inför cupfinalen. Vi lyckades ju göra tre mål på Häcken då. Vi är väldigt starka försvarsmässigt vi med. Sen är vi väldigt bra framåt så det är ingenting som vi har pratat om. Vi ska fortsätta göra det som har tagit oss hit. Det gäller att fortsatt ha den tron på vad vi gör. Vi ska trumma på med vår offensiv, så ska det kunna gå vägen, säger han.

Pinones-Arce tror på en matchbild där Hammarby kommer gå framåt.

- Vi är ju väldigt mycket "köra". Vi kommer köra på. Vi är på en väldigt bra plats. Hela truppen, alla ledare. Vi kommer köra som vanligt.

Kyra Cooney Cross och Maika Hamano lämnade Hammarby ganska sent här under säsongen. Har det varit tunga avbräck för er under guldstriden?

- Först och främst är de fantastiska spelare, som har bidragit enormt på vår resa. Men vi har inte byggt någonting kring en eller några enskilda spelare. Det vi bygger är för hela laget och för hela truppen. Vi är ett lag, inte enskilda spelare. Det tycker jag vi har visat efter att spelarna lämnat och det kommer vi fortsätta visa, säger han.

Hammarbys tränare är full av lovord kring stödet som laget får. I dagsläget är det över 13 000 sålda biljetter till matchen och Hammarby satsar på att slå klubbens egna publikrekord som ligger på 18 537 personer. Tränaren passar på att ge en stor hyllning till Hammarbys supportrar.

- Hammarby är ju loket i den svenska fotbollen. Vi är ju det här på damsidan och vi är det även på herrsidan. Jag är inget annat än stolt över att få verka i den här klubben. Med intresset som vi byggt upp. Vi spelar också en fotboll som attraherar publik. Nu har vi fått se att den fotbollen även leder till framgång, säger han.

Vinner Hammarby SM-guld?

- Haha, skrattar Pablo Pinones-Arce innan han tackar för sig och går i väg utan att vilja kommentera.