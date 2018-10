Berg slår tillbaka mot kritik: "Folk försöker trycka ner en"

Det är nu mer än ett år sedan som Marcus Berg gjorde mål i landslaget. Den senaste fullträffen kom i 8-0-segern mot Luxemburg den 7 oktober 2017 (då gjorde han fyra mål). I tisdagens 1-1-match mot Slovakien hoppade Berg in i den andra halvleken och hade två lägen som var okej. Men det vill sig inte riktigt.

- Först fick jag en chans direkt när jag kom in på halvvolley som jag borde fått på mål. Det var synd. Jag kom ganska tidigt. Sedan i slutet när deras försvarare hade boll och vi gick upp i hög press. Sedan skjuter Oscar (Hiljemark) mig i ryggen efter det, säger Berg.

Känns det som att oflytet i avsluten hänger i?

- Men jag vet inte riktigt vad man skulle göra där. Det är tillfälligheter som känns att det kan gå hur som, och det går inte riktigt min väg, så är det och det är tråkigt. Men jag krigar på och hoppas att det släpper.

Har du pratat med Janne om situationen?

- Nej det har jag inte. Det är klart att man jobbar med det själv men det är inte så att jag går in i en djupanalys och pratar med någon psykolog. Jag vet hur det är och har varit i sådana svackor förut när det inte blir mål. Sån tur är har man fått in några i klubblaget nu under tiden så det är skönt. Men det är klart att det är något man jobbar med.

- Samtidigt är det situationer som händer under match och det är svårt att träna sig till. Det är klart att man kan få in en känsla men det går inte att jämför match och träning. Det spelar ingen roll, du kan stå och nöta avslut varje dag på träning och sätta tio av tio, men sedan under match kanske det inte händer eller så kanske det blir tvärtom. Det är svårt att träna på sådant. Jag hoppas bara att det släpper så snart som möjligt. Vi har två viktiga matcher i november.

Hur ser du på att du ändå kommer till lägena?

- Jag vet. Det har blivit så i nästan varje match att jag kommer till lägen och det mot bra motstånd. Så det är klart att man vill hjälpa laget och få dit någon boll, men det är klart att det är segt efteråt när man sitter och analyserar. Man vill alltid göra saker bättre. Men samtidigt känner jag att jag bidrar med andra saker på planen också och är med och skapar chanser, håller i boll och försöker skapa lägen. Så det är väl det man får ta med sig. Sedan är det bara att fortsätta att köra på.

Enligt Aftonbladet var det spridda burop när Marcus Berg hoppade in i den andra halvleken och när tidningen frågar om han hörde det svarar han:

- Nej, det var inget jag tänkte på. Det är inget som jag fokuserar på utan jag vet vad jag har gjort bra och mindre bra. Jag tycker att sakerna förutom mål har jag gjort bra.

- Det är folk som påverkar och försöker trycka ner en. Det är folk som knappt kollar matcher och lyssnar på vad folk säger och skriver. Jag vet att det är mycket sådant som påverkar och det får andra folk stå för, det är inget som jag kan påverka mer än att göra mitt bästa på planen.

Är du rädd för att det är den bilden som sprids?

- Rädd och rädd… som jag sa så vet jag vad jag gör bra och mindre bra. Sedan har alla sin åsikt och sedan om det skrivs och sägs mycket negativt så är det klart att det påverkar folk, så är det alltid. Men det jag har presterat under de här matcherna så har det ändå varit bra, annars tror jag inte att jag hade startat så många matcher som jag har gjort.

Är det någon du tycker har varit på dig för mycket?

- Haha, nä, jag vet väl att den diskussionen kommer. Samtidigt får jag ju höra av er vad Axén (Alexander, expert på C More) säger. Jag går inte in och kollar eftersnack och sådant efter matcher. Men det är klart att jag har hört att det varit mycket kritik från honom.

- Framför allt har jag ju inte gjort mål och det är ju en sanning. Det är så det är. Men sedan tycker jag att jag har spelat bra och hjälpt laget i situationer. Sedan får folk säga och tycka vad man vill. Så länge jag vet vad jag gör och så länge Janne tycker att jag är bra nog att vara med så är det något som betyder något.

Folk ser inte hur du spelar i din liga – kan det påverka?

- Absolut, samtidigt så kommer jag nästan till fler chanser i landslaget än i Al Ain. Men folk får ha en egen uppfattning. Jag kör på. Så länge Janne tycker att jag är bra så räcker det.