Ekdal hyllar Olsson: ”Jag tror han kommer synas mycket i landslagströjan framöver”

Kristoffer Olsson fick Janne Anderssons förtroende från start mot Slovakien. AIK-spelaren tog plats på innermittfältet tillsammans med Albin Ekdal och spelade 90 minuter.

Det var Olssons debut i det "riktiga landslaget" och efter matchen hyllade mittfältskollegan Albin Ekdal sin medspelares insats.

- Jättebra. En oroligt duktig spelare som har mycket boll i sig. Jag har sagt det tidigare och säger det igen: jag gillar honom som spelare och tycker han gör en fin debut och han är lätt att spela med. Så jag tror vi får se honom mycket framöver, svarar Ekdal, till C More, på frågan om hur han beskriver Kristoffer Olssons debut.

På frågan vad Olsson kan förbättra säger Ekdal:

- Man kan bli bättre på allt som fotbollsspelare. Han kanske inte är den starkaste och mest fysiska spelaren, men han kompenserar det bra med en fin teknik och en härlig bollkänsla. Man kan bli bättre på allting som fotbosspelare, men han är en spännande spelare och jag tror han kommer synas mycket i landslagströjan framöver, säger Ekdal.

Kristoffer Olsson tycker själv att landslagsdebut gick helt okej och att han i den andra halvleken fick visa vad han går för.

- Det var svårt att komma in i det i första halvleken, precis som för övriga laget. I andra blir det bättre och vi kommer upp i en högre nivå, säger Olsson till C More.

Landslagssamlingen summerar AIK-spelaren som godkänd.

- Det har varit ganska lugna träningar. Det har gått helt okej och i den andra halvleken tycker jag att jag fick visa mina kvaliteter. Det var kul att få spela och göra debut såklart, säger Olsson.

Matchen slutade 1-1 efter att Sverige släppt in ett mål i slutskedet.