Beskedet: Blågult kallar in Nyman och Sundgren

Svenska landslaget besegrade i torsdags Slovenien på bortaplan och föll under söndagen mot Norge på hemmaplan i Nations League-gruppspelet. Under måndagen meddelar Blågult att två nya spelare kallas in till truppen - IFK Norrköping-forwarden Christoffer Nyman och Aris-backen Daniel Sundgren. Duon ansluter till övriga i truppen på tisdag.

Nyman var senast en del av svenska A-landslaget under 2017, medan Sundgren var med så sent som i playoff-spelet i mars, men utan att komma till spel i någon kvalmatch.

Blågult saknar en högerback och en offensiv spelare till torsdagens match mot Serbien på hemmaplan, då Emil Krafth och Dejan Kulusevski är avstängda efter två varningar var mot Slovenien och Norge i förra veckan. Sveriges förbundskapten Janne Andersson uttalade sig även i söndags om att Isak kände av en känning mot Norge.

ANNONS

Sedan tidigare har även flera spelare lämnat återbud, som Victor Nilsson Lindelöf, Filip Helander, Martin Olsson och Albin Ekdal. Carl Starfelt, Jesper Karlsson och Kerim Mrabti har även lämnat truppen med anledning av skadeproblem.