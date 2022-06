Blågults besked - Milosevic lämnar landslagssamlingen

Svenska landslaget meddelade under måndagskvällen att AIK-mittbacken Alexander Milosevic lämnar Nations League-samlingen. Landslaget skriver att anledningen till det är att försvararen haft en skadekänning under veckan och har gjort en ny undersökning under måndagskvällen, där bedömningen är att han inte är fullt tillgänglig för spel i de kvarvarande matcherna mot Serbien på torsdag och Norge på söndag i gruppspelet.

Milosevic gjorde i torsdags 45 minuter i 2-0-segern mot Slovenien och i söndags 90 minuter i 2-1-förlusten mot Norge. Redan efter Slovenien-matchen sa mittbacken att han inte varit hundraprocentig under den här veckan, då han "kämpat med ett svullet knä".

ANNONS

- Vi får se vad som händer. Vi får ta det dag för dag och göra det bästa av situationen. Vi har ett bra läkarteam här, jag är i goda händer, sa Milosevic då.

Tidigare under måndagen kallade svenska landslaget in Aris-högerbacken Daniel Sundgren och IFK Norrköping-forwarden Christoffer Nyman, då Emil Krafth och Dejan Kulusevski är avstängda mot Serbien, samtidigt som Sveriges förbundskapten Janne Andersson bekräftade efter söndagens match att Alexander Isak kände av en känning mot Norge.