Blackstenius om Arsenals rekordsiffra inför Tottenham: "En dröm att spela derby på det sättet"

“The North London Derby” spelas på Emirates Stadium den 24 september och biljettförsäljningen har nått rekordhöga nivåer. Över 40 000 sålda biljetter betyder att Arsenal sålt fler än vad damlagets fyra matcher på Emirates förra säsongen lockade tillsammans.

Det tidigare publikrekordet i WSL sattes i samma derby 2019 men på Tottenham Hotspur Stadium, dit 38 200 åskådare kom. Emirates Stadium har en kapacitet på strax över 60 000, och Arsenals Stina Blackstenius ser fram mot att slå rekordet.

- Det är otroligt och fantastiskt att se att sifforna bara går uppåt hela tiden. Det är ett tag kvar till den och möjligtvis hinner det säljas ytterligare biljetter. Det kommer vara en fantastiskt häftig upplevelse tror jag. Att spela ett derby på det sättet är en dröm, säger Blackstenius.

Är det lite därför man flyttar till England?

- Det är en otrolig fotbollskultur i England och det tycker jag att jag fick känna på redan under våren i England. Det ska bli häftigt att se vad det kommer kunna ge den här säsongen.

Damfotbollen väntas bli ännu populärare efter Englands EM-guld på hemmaplan. Landslagsspelarnas status har ökat och numera kan en sådan som lagkaptenen Leah Williamson, en “spelande supporter”, zoomas in på tv när hon lever sig in i herrlagets matcher på Emirates Stadium.

- Jag tror så klart att marknadsföring har en stor del i det här och det tycker jag var väldigt professionellt från Arsenal. Att vara en spelare i en klubb som jobbar på det sättet är väldigt inspirerande, att vi får den uppmärksamheten vid ett tillfälle där herrarna spelar så att fler får upp ögonen. Ett fint initiativ från Arsenal och jag gillar sättet de jobbar på, säger Blackstenius.

Anfallaren har fått sällskap av landslagskollegan Lina Hurtig, som anslöt från Juventus i somras.

- Lina är en spelare som jag känner både från landslaget och sedan tiden i Linköping. Jag vet vilken klasspelare det är för oss att få in och jag tror att hon kommer kunna ge väldigt mycket till oss som lag. Det ska bli väldigt spännande att se henne i engelsk fotboll. Jag tycker också att det sett ut som hon kommit in i det väldigt bra även om att man vet att det är väldigt mycket den första tiden. Sedan är det så klart kul för egen del att få in ytterligare en svenska, säger Blackstenius.

Den 26-åriga Linköpingsprodukten har spelat i Arsenal sedan januari och gjorde sex mål på elva matcher under våren när lagets slutade tvåa i WSL. Säsongen 2021/22 börjar med ett bortamöte mot Manchester City på söndag.

- Jag tror att vi alla ser fram emot att säsongen ska komma igång väldigt mycket. För egen del har det varit väldigt spännande att vara med från början och kunna vara med en hel säsong den här gången, säger Stina Blackstenius.