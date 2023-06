Blågult-scouten varnar för fysiskt Nya Zeeland: "Det är lite rugby"

Svenska landslaget träningsspelar under fredagen mot Nya Zeeland på Friends Arena i Solna. Vänskapsmatchen är en förberedelse inför tisdagens ödesmöte med Österrike i EM-kvalet.

Blågula scouten Lars Jacobsson ser på Nya Zeeland som ett starkt motstånd, och lyfter fram att motståndarlagets försvarsspel liknar Österrikes försvarsstil.

- De påminner lite i försvarsspelet om Österrike, då de är rätt aggressiva och fysiska. De spelade en play off-final mot Costa Rica inför VM, och var bättre än Costa Rica, så de var oerhört nära att ta sig till VM, säger han och fortsätter:

- Om vi har två matcher under en samling försöker vi hitta likheter mellan lagen, då det alltid finns något offensivt eller defensivt. Då kan man poängtera det under träningens gång under veckan.

Annons

Nya Zeeland saknar sin stora stjärnspelare Chris Wood, som förra säsongen representerade Newcastle och Nottingham Forest i Premier League, och vann under förra samlingen i mars mot Kina med 2-1 i en match och spelade 0-0 i den andra mot samma landslag.

Jacobsson nämner att Nya Zeelands vänsterback Liberato Cacace, till vardags i Empoli, och mittfältaren Matthew Garbett, till vardags i NAC Breda, sticker ut, men ser främst på motståndet som ett kollektiv.

- Det som det bygger mest på är ett stort hjärta, och att de jobbar oerhört hårt för varandra i alla lägen, samtidigt som de är oerhört aggressiva i sitt försvarsspel. Det är lite rugby, man får känslan av att det är fysiskt. Om man ser till varje individ så är det Colchester och Grimsby, vilket kanske inte skrämmer så, men de viker aldrig ner sig som lag, och även i återerövringen är det direkt fram. Samtidigt finns det möjlighet att ta sig ut, om man är snabb i tanken. Det är mer laget som man imponeras av, hur de jobbar för varandra.

Annons

Hur kommer ni hotas av dem?

- De är relativt passningsskickliga och har oftast två offensiva innermittfältare som löper i djupled mellan ytterbackarna och mittbackarna. Då försöker de ta sig fram på det sättet för att hamna i assistytorna via inlägg och inspel. Det är deras vanligaste sätt att ta sig till avslut, så de lär främst hota via mycket löp.

Vilka svagheter ser du att de har?

- Det gäller att ta sig ur dem, för då finns det stora ytor. Det är nästan man-man ibland och har man en bra rörelse finns det ytor att hitta, där de tappar sina spelare. Om de spelar med tre mittbackar kan höger mittback helt plötsligt följt en spelare långt upp på deras vänstersida, så det blir hål någonstans hela tiden. Det gäller att ha mycket rörelse och överbelasta kanterna. De har spelat med fembackslinje i sina fem-sex senaste matcher med formationen 5-2-2-1, och då blir det givetvis mycket ytor på kanterna, där man kan attackera två mot en.