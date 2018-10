Brorsson om hoten i Belgien: "De är fysiskt starka och snabba"

Sveriges U21-landslag ställs på tisdag inför en ödesmatch mot Belgien på Guldfågeln Arena i Kalmar. Förutsättningarna är klara och Sverige behöver vinna matchen för att bli direktkvalificerat till U21-EM nästa år i Italien och San Marino. Senast lagen drabbade samman var i oktober i fjol - då slutade matchen 1-1 i Belgien.

Malmö FF-mittbacken Franz Brorsson spelade från start i förra mötet och minns att det svenska U21-landslaget styrde och ställde då.

- Jag minns att vi var det bättre laget senast. Vi var spelförande och hade mer boll än dem. Vi var väldigt taggade då också, samtidigt som det kanske var lite underskattning från deras sida. Vi förde matchen och jag hoppas på att det blir en liknande match den här gången, men det gäller att vi kommer upp i nivå, säger han till Fotbollskanalen.

Nu står det mer på spel och förutsättningarna är annorlunda än då.

- Vi förlorade senast (mot Turkiet) och måste helt enkelt vinna. Det gäller att inte hålla igen och att vi spelar vårt spel. Vi ska försöka vara ett bollförande lag och vinna matchen. Det är ingen risk för att vi ska bli rädda för att vi måste vinna. Vi ska vara aggressiva från start till mål, säger han.

- Vi förväntar oss en tuff match, men att vi kanske inte har lika mycket boll som senast. Vi gjorde en bra match då och vi vet samtidigt vad vi kan åstadkomma om vi spelar bra, fortsätter han.

Vad ska ni passa er för hos Belgien?

- Det är framför allt deras kontringar. Det är där de är farliga. Jag kan inte alla spelarnas namn, men de är fysiskt starka och snabba. Vi hade lite snack om dem i dag och de är rätt lika. De är snabba och bra en mot en.

- Jag vet att de har någon spelare i Huddersfield (Isaac Mbenza) och sedan spelar ju de andra i bra ligor också. Vi har däremot också bra spelare i bra ligor, men det är klart att de är individuellt skickliga. Vi har samtidigt visat i det här kvalet och även tidigare att det ibland spelar mindre roll och att lagsamarbetet betyder mycket också.

Hur ska ni försvara er mot deras omställningsspel?

- Det gäller att stå rätt i försvaret, när vi har boll på deras planhalva. De är bra på kontringar, så det gäller att vi har en bra balans. Sedan får vi ju se hur matchen sätter sig. Vi ska gå ut och våga spela, men det beror på hur matchbilden ser ut om vi ligger lågt eller högt, säger han.

Brorsson anser också att U21-landslaget stärks av att spela på hemmaplan.

- Vi kommer att vara stärkta av att gå ut och spela på hemmaplan. Vi ska ta för oss och helt enkelt se till att vinna matchen.

Matchen börjar klockan 18.30 på tisdag och sänds på TV12, C More Live 4 och streamat på C More.