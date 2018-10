Efter bojkotten - nu gör "Vigge" och Olsen gemensam presskonferens med Andersson

Det har blivit dags för landslaget att samlas igen, för matcher mot Ryssland (Nations League) och mot Slovakien (vänskapsmatch). Flera nya namn, som Kristoffer Peterson och Mikael Ishak finns med i Janne Anderssons trupp.

Under den senaste samlingen valde två av landslagets största stjärnor, Roma-målvakten Robin Olsen och Manchester United-försvararen Victor Nilsson Lindelöf att helt nobba att prata med media.

I en intervju med Viasat motiverat ”Vigge” sitt beslut.

- Det är det som är viktigast för mig, att jag ska kunna fokusera och göra det som funkar bäst för just mig. Jag trivs bäst när det är så. Jag tycker inte om när folk säger åt mig vad jag ska göra och inte göra. Jag gör det jag vill göra och sedan får man diskutera och prata och komma överens om olika saker, självklart, men i slutet av dagen måste jag tänka på mig själv och vad som fungerar bäst för mig. Senaste samlingen så ville jag fokusera på fotbollen och det är inget mer med det. Folk gör en större grej än vad det är.

I samband med veckans trupputtagning bekräftade dock Janne Andersson att spelarna skulle finnas tillgänglig till kommande samling.

- I grunden har Svenska Fotbollförbundet en mediapolicy som spelarna är medvetna om, med en öppenhet mot media. Sedan har vi i landslagsledningen våra ledstjärnor som vi jobbar med, där respekten mot media är en av 20 ledstjärnor. Jag vill och tycker att spelarna ska prata med media, sa Andersson då.

På söndagskvällen gick SvFF ut med hur spelarna kommer att vara tillgängliga för media under kommande samling – när det är presskonferensen och vilka spelare som gör så kallad ”mixad zon” vilken dag. Där framgår att just Olsen och Nilsson Lindelöf tillsammans med Janne Andersson gör en presskonferens under måndagen, med start 14.30.

Fotbollskanalen kommer att sända presskonferensen direkt.

Mötet mellan Ryssland och Sverige visas på C More Fotboll och på TV4 på torsdag. Studion börjar 21.00 och avspark är 21.45.