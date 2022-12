Efter nobben - nu är Gustafson uttagen i Blågult: "Han blev väldigt glad"

Målvakter:

Oliver Dovin, Hammarby

Leopold Wahlstedt, Odds BK

Jacob Widell Zetterström, Djurgårdens IF

Backar:

Elias Andersson, Djurgårdens IF

André Boman, Varbergs Bois

Johan Bångsbo, IFK Göteborg

Hjalmar Ekdal, Djurgårdens IF

Victor Eriksson, IFK Värnamo

Edvin Kurtlus, Hammarby

Joe Mendes, AIK

Noah Persson, Mjällby AIF

Mittfältare/forwards:

Joel Asoro, Djurgårdens IF

Yasin Ayari, AIK

Alexander Bernhardsson, IF Elfsborg

Omar Faraj, AIK

Hampus Finndell, Djurgårdens IF

Armin Gigovic, Odense BK (på lån från Rostov)

Carl Gustafsson, Kalmar FF

Samuel Gustafson, BK Häcken

Simon Gustafson, BK Häcken

Bilal Hussein, AIK

Alexander Jeremejeff, BK Häcken

Hugo Larsson, Malmö FF

Sebastian Nanasi, Malmö FF

Jacob Ondrejka, IF Elfsborg

Moustafa Zeidan, Malmö FF