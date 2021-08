Eriksson ställs mot kompis i OS-finalen: "Var som ett skämt - helt sjukt att det stämde"

Sverige ställs under fredagen mot Kanada i OS-final i Japan. Då får viktiga backen Magdalena Eriksson ställas mot en Chelsea-kompis i det kanadensiska laget, nämligen Jessie Fleming, 23, som sänkte USA i semifinalen i de olympiska spelen.

Eriksson har haft kontakt med Fleming under mästerskapet och är glad över att få ställas mot just sin lagkamrat i finalen. Det är nämligen något de har pratat om under OS.

- Jag och Jessie har faktiskt haft en del kontakt. Vi har bara spelat ihop i ett år, men vi har blivit väldigt tajta vänner under tiden. Hon är en fantastisk person. Hon är en otroligt ödmjuk och fin tjej, som har liknande intressen som jag har, så vi kommer bra överens, säger Eriksson och fortsätter:

- Jag tror att det var efter gruppspelet som vi skrev till varandra om att vi hoppas på att ses i finalen. Det var lite som ett skämt, men när vi sedan sågs i OS-byn skojade vi om att det är helt sjukt att det stämde. Det ska bli väldigt kul att få dela den stunden med henne. Hon har haft ett tufft år rent spelmässigt i Chelsea, men jag har sett hennes potential och jag ser vilken fantastisk spelare hon är varje dag i träning. Hon kommer nog ställa tuffa frågor till oss.

Eriksson anser vidare att Christine Sinclair, 38, är ett annat hot i Kanada. Sinclair, som spelat landslagsfotboll sedan 2000, har varit med länge och har gjort flera mästerskap med Kanada.

- De har en väldigt erfaren spelare i Sinclair som spelat över 300 landskamper och har en otrolig erfarenhet och är en otrolig ledare för Kanada. Hennes huvudspel måste vi, precis som med Sam Kerrs (Australien) huvudspel, vara väldigt observanta med. Sedan är det då också min lagkamrat Jessie Fleming, som är en fantastiskt skicklig spelare, men mer av en framspelare som vi också måste sätta stopp för.

Sverige mötte senast Kanada i ett stort mästerskap i VM 2019, då det blev seger med 1-0 i åttondelsfinalen i turneringen. Dessförinnan möttes även landslagen i OS 2012, då det blev oavgjort, 2-2, i gruppspelsfasen av turneringen.

Eriksson minns Kanada som ett tufft lag att spela mot från VM-åttondelsfinalen för två år sedan.

- Jag minns ganska tydligt att vi hade det tufft mot dem. Det är ett svårt lag att spela mot och de har, precis som Japan, inte släppt in så många mål, men kanske inte heller gjort så mycket framåt. Det är ett svårspelat lag och de är ganska lika oss. De är väldigt samspelta och jobbar hårt för varandra, men är även homogena och ödmjuka. Även om de kanske inte var förhandstippade, så blir det en riktigt tuff uppgift för oss, säger Eriksson.

Kanada har samtidigt, till skillnad från Sverige, aldrig spelat en final i ett OS eller VM tidigare. Eriksson menar att det kan ha betydelse i finalen, samtidigt som hon ser att Kanada har flera erfarna spelare.

- Min personliga åsikt är att erfarenhet betyder mycket och det har betytt mycket för mig med hur man känner sig i en situation som man har varit i tidigare. Då är det en situation som är familjär. Det betyder olika mycket för olika individer, men som kollektiv tror jag att det i det stora hela betyder mycket att vi har varit i sådana här matcher tidigare. Kanada har samtidigt spelare som har spelat i stora matcher med sina klubbar, så de kommer nog kunna plocka erfarenhet därifrån.

OS-finalen börjar klockan 14:00 svensk tid under fredagen.