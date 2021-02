FEM SPANINGAR: "Flera svenskar i världsklassklubbar"

Fortsatt starka på fasta situationer

Sverige gjorde 40 mål i EM-kvalets åtta gruppspelsmatcher, och 21 var på fasta situationer, och av de 21 målen på fasta så var åtta det som Peter Gerhardsson kallar för fallfrukt (när bollen studsar ner i straffområdet och det sedan blir mål).

Mot Österrike visade Sverige att den höga nivån på fasta situationer består. I den första halvleken slog Olivia Schough in två hörnor som det blev mål på, en som Amanda Ilestedt nickade in och en som Lina Hurtig nickade in.

Rolfö kan spela på kant eller centralt - bara hon får vara rättvänd och utmana

Bäst av alla var Fridolina Rolfö. Trots en ny position. Nu var hon mer central och ersatte Kosovare Asllani, men låg ofta högt upp i planen och inte föll ner och hämtade boll som ”Kosse” gör ibland. Nästan som en forward. På kant eller central spelar ingen roll för Rolfö, bara hon får vara rättvänd och utmana motståndarnas backlinje. Det blev farligt varje gång hon gjorde det mot Österrike. Två mål och en assist blev det för Rolfö som lämnade planen efter 60 minuter.

Ett gäng inhoppare som ville visa framfötterna

Nathalie Björn, Josefine Rybrink, Hanna Bennison och Johanna Rytting Kaneryd hoppade in i andra halvlek. Björn fick mest speltid och hann var också den av inhopparna som hann visa mest, framför allt i passningsspelet där hon var bra och ofta ville framåt. De tre andra fick inte lika mycket speltid men hann ändå blixtra till några gånger och visa att de verkligen vill vara med och ha ännu mer speltid. Rybrink var lugn och klok med bollen, Bennison löste situationer på små ytor och Rytting Kaneryd dök ofta upp där det hettade till. Det lovade gott.

Bra klubbar på många svenskar

I startelvan var det Atletico Madrid (som vann spanska Supercupen), två från Bayern München (som leder Bundesliga), två från Juventus (som leder italienska ligan), Wolfsburg (kom tvåa i Champions League), Real Madrid (trea i spanska ligan), en från Häcken (som vann allsvenskan, då som Kopparberg), två från Rosengård (tvåa i allsvenskan), och en från Linköping (fyra i allsvenskan). In kom en från Wolfsburg. Och då saknades ett gäng från den engelska mästarklubben Chelsea och också en från Real Madrid. Det är världsklassklubbar på många svenska spelare.

Nio spelare med utgående kontrakt

Linda Sembrant, Amanda Ilestedt, Nilla Fischer, Nathalie Björn, Fridolina Rolfö, Amanda Nildén, Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani har alla utgående kontrakt. Det blir spännande att följa vad som kommer att hända.

Nathalie Björn gör sin sista säsong i Rosengård, säger hon själv här. Och hon borde ha stora möjligheter att hamna i ett bra lag i Europa. Fridolina Rolfö kommer att lämna Wolfsburg och borde ha många lag att välja och vraka mellan. Linda Sembrant väljer mellan att stanna i Juventus eller att hitta på något annat, och då är ett alternativ att flytta hem till Sverige. Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani har fått kontraktsförslag av Real Madrid, men har valt att avvakta med beslut. Kan nog säkert att ha att göra med att det i dagsläget inte är klart om laget kommer att kvalificera sig till Champions League. Här är ett inslag om det här.