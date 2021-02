SPELARBETYG: Rolfö bäst i storsegern: "Farlig varje gång"

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Fridolina Rolfö

UT 61. Två mål och en assist. Var farligt varje gång hon kom rättvänd och fick utmana.

Olivia Schough

UT 78. Var inte så lyckad i spelet och hade en del bolltapp. Men bättre på fasta situationer där hon fick två assist.



Nathalie Björn

IN 46. Kom in och var vass i passningsspelet. En assist till Sofia Jakobssons 6-1-mål. Missade en straff.



Linda Sembrant

Målskytt. Nickade in 1-0 efter en hörna. Styrde försvaret och var bra i defensiven.



Amanda Ilestedt

Var resolut och tuff i defensiven. Hade en farlig boll som gick innanför henne som ledde till hörnan till 1-1.

Lina Hurtig

UT 78. Målskytt. Nickade in 3-1 efter hörna. Hade också en bra framspelning till Rytting Kaneryd som var nära att göra mål.



Hanna Glas

Bra defensivt men borde ha kunnat vara med mer i offensiven mot ett lag som Österrike. Kom fram fint på kanten en gång i andra halvlek och satte in ett vasst inlägg.



Sofia Jakobsson

Ett mål och en assist. Hade svårt att hitta rätt i början men spelade upp sig. Bra framspelning till Rolfös 5-1-mål.

Hedvig Lindahl

Ställdes vid kvitteringen efter att Fischer missbedömt situationen. Tappade en boll som hon borde ha greppat i början av andra halvlek där det var nära att bli mål för Österrike. Blandade och gav en del med fötterna, men hade en fin utspark till Lina Hurtig som var nära att bli fri.

Caroline Seger

UT 45. Inte hennes bästa landskamp och dominerade och styrde inte på samma sätt som vi är vana vid att se. Blandade och gav en del.

Nilla Fischer

UT 78. Missbedömde hörnan som Österrike gjorde 1-1 på. Var annars bra i passningsspelet.

Filippa Angeldahl

UT 61. Målskytt efter en behärskat avslut. Lyckades inte riktigt att få fat på tempot så som hon vanligtvis är bra på. Gick lite långsamt ibland och hade en del bolltapp.

Johanna Rytting Kaneryd

IN 61. Borde nog ha blivit målskytt när hon fick fint läge efter framspelning av Hurtig. Hade sedan en vass vändning och avslut som målvakten dock räddade.



Hanna Bennison

IN 61. Kom in i andra halvlek, tog för sig och ville mycket. Gjorde en del bra saker.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Josefine Rybrink (IN 78), Stina Blackstenius (IN 78), Rebecka Blomqvist (IN 78)