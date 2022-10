Gerhardsson om Holmgrens debut: "Inget klart i nuläget"

Peter Gerhardsson har efter EM uttryck att han vill testa flera målvakter under hösten och se hur man står sig. En av målvakterna som varit in och ut ur svenska landslaget under några år är Emma Holmgren, men Lyon-keepern har ännu inte gjort sin första landskamp.

Men under den nuvarande landslagssamlingen där Blågult kommer att ställas mot Spanien och Frankrike - och om Gerhardsson väljer att testa flera målvakter kan hon Holmgren göra sin första landskamp. Men förbundskaptenen menar att det är svårt att säga om det kommer att bli speltid.

- Vi går in med första träningen och målvakterna får chansen att visa sig i träning och vi har sett alla målvakterna i matcher, framför allt Emma och Emma har spelat U23-matcher som vi har haft koll på. Däremot är det skillnad på att se dem i vår träning och vår miljö och vad det gäller målvakterna är det nära kontakt med Leffe (Målvaktstränare) och det är lite vad han tycker och vi filmar träningarna så man kan se varje moment och titta efteråt. Även om jag inte ser varje del på träningen - sen får vi se hur vi startar mot Spanien och sen utvärderar vi den. Jag har inget klart i nuläget hur det kan komma att se ut.

Det är två matcher som kommer att spelas - kommer vi få se två olika målvakter?

- Vi kan få se tre kanske om vi byter, vi har sex byten, säger Gerhardsson med glimten i ögat innan han fortsätter:

- Nej, jag har inte planerat det. Det kan bli en och två, troligtvis inte tre.

Samtidigt menar förbundskaptenen att han inte kommer att ställa upp med identiska elvor under landslagssamlingen.

- Som alltid funderar vi väldigt mycket på, mer på hur vi ska spela den första matchen sen får vi utvärdera efter det och så är vi flexibla inför den andra vad vi väljer. Det kommer troligtvis inte bli samma startelvor, men det blir inte helt nya heller. Någonstans kommer vi kolla på prestationer efter första och vad vi vill kolla mot nästa. Men några nya spelare som inte spelade mot Spanien blir det säkert.