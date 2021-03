Granqvist: "Många har haft åsikter om mig under hela min landslagskarriär"

Han har bara spelat en halvlek i en träningsmatch med sitt klubblag Helsingborg i vår, efter att i princip hela fjolåret förstörts av en ljumskskada. Ändå är Andreas Granqvist med i Sveriges VM-kvaltrupp som under måndagen samlades i Stockholm. Det är inte tänkt att veteranen ska spela, enligt förbundskaptenen Janne Andersson, men "Granen" är ändå med på sista samlingen inför sommarens EM. Det mästerskapet är det stora målet för mittbacken. Då vill han göra sina sista framträdanden i den blågula tröjan.

- Det är jätteskoj att vara tillbaka. Det är väl ett och ett halvt år senast jag var med på en samling. Jag har verkligen sett fram emot det här. Jag och Janne är ganska överens om att det inte är aktuellt med någon speltid för mig under den här första samlingen. Det handlar mer om att komma in i det, känna på tempot och vara med som en i gänget. Jag har varit med under lång tid och varit kapten under Jannes tid som förbundskapten. Det är otroligt roligt att träffa alla spelare och ledare igen. Jag är med och stöttar, tränar på så hårt jag kan och jag ska försöka ge lite konkurrens till de andra mittbackarna, säger "Granen".

35-åringen har hopp om att kunna vara med i sommar.

- Klart jag tror på EM. Annars hade jag inte varit här och gett det en chans under försäsongen. Det här blir ett bra test också, om jag hänger med grabbarna här. De håller en högre nivå än spelarna i mitt klubblag. Kan jag hänga med i tempot och kroppen håller så skulle det ge mig en otrolig boost, att jag får se att det funkar.

- I dag körde vi ett ganska tufft pass. Vi avslutade med spel sju mot sju, och det kändes bra. Det höll ihop bra. Jag kände att jag kunde tävla på bra villkor. Det ger mig ett stort självförtroende. Jag har haft en väldigt frustrerande period under nästan två år. Det har varit jobbigt att sitta hemma och titta på tv, och inte kunnat vara här och träffa grabbarna. Jag har en stor tro på att jag har alla möjligheter att slå mig in i truppen om ljumsken håller. Min ambition är att vara med, men jag är inte där i dagsläget. Jag behöver mer hård träning och sen spela matcher.

Vad som krävs för att Granqvist ska kunna vara tillgänglig för EM? En hel del.

- Allt handlar om att jag ska få min ljumske att fungera. Att jag inte behöver hålla igen när jag gör vissa riktningsförändringar och så vidare. Jag vill känna att jag litar på ljumsken. Det finns så klart en stor oro över att den inte ska hålla i vissa moment under träningen. Kommer jag över den tröskeln så… Jag har min rutin och känner att jag har självförtroendet. Jag vet hur bra laget är och hur jag smälter in i det när jag spelar. Jag är inte orolig om jag blir frisk.

"Granen" säger vidare att han inte påverkas av de många åsikter som finns kring det faktum att han tar en plats i den nuvarande truppen.

- Under hela min landslagskarriär är det många som haft åsikter om mitt vara eller icke vara i truppen. Det är inget som påverkar mig. Det viktiga är vad Janne, Peter (Wettergren, assisterande förbundskapten) och spelarna i laget tycker och tänker om mig. Den dagen de känner att jag är slut och jag inte känner att jag kan prestera längre, då kommer jag lämna. Förhoppningsvis blir det efter sommarens EM. Att folk tycker och tänker… det är mycket så i Sverige. Man har åsikter, och det har man rätt att ha. Det har jag inga tankar om över huvud taget.