Guidetti utom fara: ”Hade kunnat spela om det var match”

Under tisdagen och onsdagen var John Guidetti tillbaka i träning för första gången på knappa två veckor. Den stukade fotleden som han fick när Andreas Granqvist gick in tufft i Båstad innebar att anfallaren missade flera träningar och två matcher.

Men Guidetti ser framåt:

- Jag har gjort två pass nu och gjorde en bra träning i dag och det känns bra. Bra träning i går också, så det är positivt.

Hur känns det i fotleden?

- Det känns litegrann i några lägen, en snabb känsla, men inget stor fara alls. Hade kunnat spela om det var match i dag. Så det är ingen fara även om det kan bli lite bättre. Som alla vet som haft en stukad fot så känns det alltid när du kommer tillbaka på plan. Men det blir bättre och bättre och jag får fantastisk behandling och spenderar otroligt med timmar i behandlingsrummet och i gymmet för att bli bättre.

Hur känns det att ha missat så många träningar och två matcher?

- Det är klart, det är tråkigt men å andra sidan så känner jag att jag kommer in starkt. Jag har gjort det bra när jag fått komma in och Janne vet var han har mig. Får jag chansen att komma in och hjälpa laget ska jag försöka komma in och skapa chanser, mål och att försöka bidra med det jag kan. Klart att det hade varit bättre om jag fått spela och kanske pytsat något, men nu kan jag bara trampa där jag står.

- Det var helt ur mina händer när det gäller de matcherna och det hade bara varit dumt. Nu är jag tillbaka och fajtas om en plats.