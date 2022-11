Hotet mot Sverige: Manchester City-stjärna

Sveriges herrlandslag tar sig an Algeriet i en träningslandskamp under lördagen. Ett motstånd som spionen Lasse Jacobsson scoutat.

- De liknar Mexiko (som Blågult slog med 2-1 i onsdags) i hur man vill spela, med mycket bollinnehav och tålamod. Är det stängt så börjar man om. De jobbar också med mycket spelvändningar. De är skickliga på det, säger Jacobsson.

Algeriets stora stjärna är Riyad Mahrez, 31. Ytterforwarden tillhör Manchester City till vardags.

- De har honom ute till höger. Han har sin bästa fot inåt och är oerhört viktig i en mot en-spelet men även kring sistapassen. Han hittar in bakom backlinjen.

Fokuseras mycket av spelet mot honom?

- Ja. Och de kör med mycket spelvändningar för att hamna i en mot en-lägen. Han kan gå neråt eller kliva inåt.

- De kan ha tre spelvändningar i samma anfall.

Hur hög klass håller Algeriet?

- Jag skulle vilja säga att de håller riktigt bra klass. Om vi tyckte att vi var nära VM mot Polen så hade de ju det ännu tuffare. De hade 2-2 mot Kamerun (i playoff) över två matcher och förlorade på bortamål.

Sverige-Algeriet sänds i TV12 och på C More. Avspark klockan 20.30 under lördagen.