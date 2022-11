Forsbergs idé: Så kan han och Karlsson spela samtidigt i Blågult

I juni, när Sverige spelade fyra Nations League-matcher, testade Blågult ett 4-3-3-system. Delvis för de ytterforwards som är på frammarsch skulle få ut mer av sitt spel. Som exempelvis Dejan Kulusevski och Jesper Karlsson. Men den sistnämnde skadade sig och missade juni-samlingen.

Nu är Sverige tillbaka i 4-4-2.

- Det var ett väldigt struligt läge när vi ville testa det (4-3-3). Det blev inte som vi ville. Sen hade vi alla ett snack och kom fram till att 4-4-2, att vara kompakta och stänga ytor… det är det vi ska göra. Det är det vi känner oss mest hemma med. Där är vi bra, säger Emil Forsberg.

ANNONS

RB Leipzig-stjärnan utgick från en offensiv central mittfältsroll i 4-3-3, men nu är han tillbaka på vänsterkanten i och med tillbakagången till 4-4-2. En fråga som då uppstår: finns det plats för både Forsberg och nämnde Karlsson? ”Mini-Foppa” har sitt svar klart.

- Ja, det tror jag absolut. Jag har spelat forward förut. Jag kan vara forward i ett 4-4-2 där jag sjunker ner lite som en ”tia”. Jag kan även spela innermittfältare. Så det är inga problem.

- "Jeppe" är en up and coming spelare. Han kommer ha fantastiska år i landslaget framför sig. Han gör det otroligt bra i AZ.

Karlsson ser gärna en lösning där Forsberg spelar som en av två forwards och lämnar plats åt honom på vänsterkanten.

- Det låter bra, säger Karlsson och skrattar.

- Om Janne vill ha någon anfallare som myser runt lite som Emil gör, då tror jag att det hade gått bra.

ANNONS

24-åringen medger att det var tungt att han inte hann visa upp sig i landslaget under den korta 4-3-3-tiden.

- Det var lite dålig tajming, känner jag. Sen har det varit en period där många varit borta, jag var en av de spelarna som kanske hade passat bra in i det (4-3-3), så det var lite tråkigt.

Men Karlsson försöker inte ha för stort fokus på vilket system som passar honom bäst.

- Jag tror inte jag ska gå in och tycka och tänka alldeles för mycket. Om vi spelar 4-4-2 eller 4-3-3… det är fotboll oavsett.

Mot Mexiko (2-1-seger) i onsdags fick AZ-stjärnan ingen speltid alls, trots att Forsberg inledde på bänken.

- Jag får bara kriga på.

- Det är inget jag kan göra något åt. Det var kul att se laget vinna och Svanberg göra mål.

Karlsson säger också:

- Jag är redo för att spela men får jag inte det så är det en del av jobbet också.

ANNONS

Den mer defensiva approachen som Sveriges 4-4-2-system ger tror Karlsson att han kan passa in i.

- Jag har utvecklat mitt defensiva spel. Jag har spelat många stormatcher, som mot Napoli och Ajax, då man måste försvara också och jag vet att jag har den pusselbiten i mig också. Jag hoppas få visa upp det.

Under lördagen ställs Sverige mot Algeriet i en träningslandskamp.

Sverige-Algeriet sänds i TV12 och på C More. Avspark klockan 20.30 under lördagen.