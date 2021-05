Isak och Kulusevski matchas ihop - nu erkänner Andersson: "Berg är utmanad"

Marcus Berg och Ola Toivonen bildade anfallspar under VM 2018 och när Toivonen sedan slutade i landslaget så har Robin Quaison och Alexander Isak oftast turats om att spela på platsen bredvid Berg.

I lördagens match mot Finland kommer Berg och Quaison att starta - och frågan är vad det betyder inför EM, med tanke på att det återstår en träningsmatch, mot Armenien, innan EM-premiären mot Spanien?

Innan VM 2018 valde Janne Andersson att låta spelarna som sedan startade i premiären mot Sydkorea starta i den sista träningsmatchen, som var mot Peru.

Och under träningsveckan i Båstad så har Alexander Isak och Dejan Kulusevski ofta bildat anfallspar.

Hur vi ska tolka det?

- Haha, ja det kan man fundera på, haha. Njae, men alltså inte hela veckan. Jag blandar ju forwards generellt, så jag tror att om vi kommer en vecka fram så tror jag inte att de här två har bildat anfallspar hela tiden. Jag brukar gå runt, det är nog en tillfällighet att de var ihop i två dagar, det är ju precis som jag blandar på andra positioner, säger Janne Andersson.

- Men det är intressant att se båda tillsammans och man gjorde det väldigt bra tillsammans. Det är en spännande konstellation. Båda två har matchats och varit igång ganska mycket, och det är väl en tanke i att det inte blir spel mot Finland. Båda får återhämta sig lite till och sedan är det väl inte omöjligt att båda är på planen nästa match.

Marcus Berg har varit given under din tid som förbundskapten - är han mer utmanad nu?

- "Mackan" och Ola (Toivonen) var ju ett väldigt pålitligt anfallspar för mig över VM. När Ola slutade blev Mackan på något sätt den som fick bära ansvaret vidare, och har gjort det på ett väldigt bra sätt. Sedan är det ju de här unga pojkarna som kommer, den utvecklingen vi har haft på de här spelarna under de här åren, om du jämför med efter VM fram till nu, så är det jätteroligt med de här spelarna som utmanar. Så han är absolut utmanad. Så är det. Och det ska man väl vara i ett landslag.

- Så vi får se var vi landar så småningom. Men han och Robin Quaison gjorde en jättebra höst 2019 när vi tog oss till det här mästerskapet. Nu är det ett och ett halvt år sedan och under den tiden har det hunnit hända ganska mycket med andra forwards. Så vi får se var vi landar någonstans. Det är bra att vi har ett antal spelare som slåss om platserna. I grunden är det bara bra.

Kulusevski sa tidigare i veckan att han vill spela anfallare - ser du honom i första hand som en av dina anfallare?

- Jag har nog inte landat i det till hundra procent, men vi har pratat om det vid tidigare samlingar och även på telefon och även här också. Jag tycker att han är intressant som forward, han har ju en jäkla bra förmåga att hitta tomma ytor och jobbar över lite stora ytor. Han blir lite begränsad på kanten i vårt 4-4-2, men samtidigt är jag övertygad om att han skulle göra det bra där också. Så jag har nog inte satt ner foten helt och hållet utan vi får fortsätta att utvärdera det. Men det känns väldigt intressant med honom som forward.