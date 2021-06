Isaks roll i Blågult har blivit större: "Han är otroligt viktig"

Efter 17 mål i La Liga under den gångna säsongen tog Alexander Isak klivet in i EM med bra självförtroende. Real Sociedad-forwarden har hyllats för sin insats i premiären mot Spanien (0-0), båda i Sverige och internationellt, och just nu kopplas han ihop med klubbar som Liverpool, Arsenal, Barcelona och Roma.

Tidigare har Isak inte varit given i Sveriges startelva men han fick förtroendet mot Spanien och Janne Andersson får svårt att peta 21-åringen till fredagens möte med Slovakien.

Lagkamrater beskriver också Isak som väldigt viktig för landslaget.

- Han är jätteviktig. Vi såg vilka aktioner han hade mot Spanien, när han var i stort sett ensam mot flera spanjorer, snurrade upp dem och skapade jättefina lägen, säger mittfältaren Albin Ekdal.

ANNONS

- Han är en otrolig talang som förhoppningsvis har sina bästa år framför sig och i landslaget är han otroligt viktig.

Kristoffer Olsson menar att det märks att Isak kommer in i landslagskostymen mer och mer.

- Ja, det tycker jag. Så är det för alla spelare. Man ser på självförtroendet som han har nu att han är där, säger Olsson och förklarar:

- Man märker i träning att han är riktigt vass. Det är bara att hoppas att han fortsätter visa den här kvaliteten för då kommer han hjälpa oss väldigt mycket.

Slovakien vann sin första EM-match, mot Polen, med 2-1.