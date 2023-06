Jesper Karlsson-dubbel bakom Blågults vändning

LÄS ÄVEN: SPELARBETYG: Han var bäst i Sveriges seger

På fredagskvällen tog svenska herrlandslaget emot Nya Zeeland i en träningslandskamp på Friends Arena inför 20 528 åskådare. Matchen var en del i uppladdningen inför EM-kvalet mot Österrike nästa vecka, och det var första gången någonsin som nationerna ställdes mot varandra.

I truppen saknades ett gäng nyckelspelare - bland annat Victor Nilsson Lindelöf, Dejan Kulusevski, Emil Forsberg och Alexander Isak - som i stället väntas starta mot Österrike. En som fick chansen i elvan var dock Jesper Karlsson, vilket skulle visa sig bli ett lyckat drag.

Sverige öppnade landskampen piggt och skapade tidigt ett bra läge genom just nämnde Karlsson, men från snäv vinkel sköt AZ-forwarden bollen en bit utanför stolpen. Inget mål där, i stället tog Nya Zeeland ledningen en kort stund senare.

I sjunde minuten sprang sig Callum McCowatt till ett fritt läge i offensivt straffområde och placerade in 0-1 bakom Kristoffer Nordfeldt. En mardrömsstart, med andra ord. Men strax före paus kom Sverige tillbaka.

I 39:e minuten snappade Viktor Claesson upp en boll högt upp i planen. Blågult-kaptenen var sedan kylig när han serverade Jesper Karlsson, som tog revansch på sig själv för det missade läget tidigare och dundrade in 1-1. Det blev startskottet på en svensk målexplosion.

Bara minuter senare fullbordade nämligen Robin Quaison vändning, då han fick bollen utanför straffområdet och pricksköt ett distansskott i mål. Och på tilläggstid i första halvlek kom 3-1-målet då Jesper Karlsson blev frispelad och, via stolpen, placerade in bollen i mål samt sin andra fullträff för kvällen.

Andra halvlek blev en avslagen historia. Blågult hade kontroll på händelserna utan att förta sig, eller skapa målchanser för den delen. Men på tilläggstid fastställde inytte Anthony Elanga slutresultatet när forwarden visade snabbhet, drog ifrån sin försvarare i djupled och placerade in bollen vid bortre stolpen.

Sverige vann till slut träningslandskampen med 4-1 och får nu ladda om inför tisdagens EM-kvalmöte med Österrike i Wien.

Tvåmålsskytten Jesper Karlsson:

- Vi var bra i första halvlek. Pressade bra och straffade dem. Vi gjorde några enkla mål. Och andra halvlek var lite trött. Svårspelat, säger han till Viaplay efter slutsignal, och kommenterar sina fullträffar:

- Det hör inte till vanligheterna (att enkla avslut sitter), så bra att de satt i dag. Första målet var väl Jens (Cajuste) som bröt och passade Claesson. Sen andra kommer jag inte ihåg. Jag är så trött just nu, haha.

AZ-stjärnan blev utsedd till matchens spelare och efter match ropade publiken hans namn.

- Kul, svarar Jesper Karlsson med ett leende.

Förbundskapten Janne Andersson i samma sändning:

- Roligt med fyra mål, och roligt att vinna matcher. Jag tycker att vi i andra halvan av första halvlek tryckte till lite. Vi spelade med lite mer tempo, vi vann lite fler dueller och gjorde tre mål - och då var matchen över, säger han.

- Sen blev det lite för mycket semesterfotboll på ett sätt. Egentligen är det ett lag som aldrig har spelat tillsammans, så att allt inte kuggar i är inte konstigt. Så att helheten inte blev, ja… En seger med 4-1 tar vi med oss.

Valet att spela med en reservbetonad startelva motiverar förbundskapten på följande sätt:

- En match kostar tre dagar: dagen innan, matchdagen och dagen efter. Så det var ett solklart och enkelt val i stället för att spela startelvan mot Österrike i dag. Sen fick några spelare visa upp sig, som Jesper Karlsson som har avgörande egenskaper som är jätteroliga att se. Men det var flera som visade upp sig från en bra sida, spelare som inte får så många chanser i landslaget. Så jag ångrar inte ett dugg att vi valde att göra så, säger Andersson.

Vidare menar Janne Andersson att han imponerades av Jesper Karlsson en insats. Hur långt ifrån är AZ-stjärnan en startplats i herrlandslaget egentligen?

- Jag har inga ambitioner att hålla honom utanför (startelvan), jag vill spela spelarna som är bäst. Hade han varit målvakt eller ytterback hade det varit en sak, men på de fyra offensiva positioner i vårt spelsätt - där är det en tuff konkurrenssituation. Så han får fortsätta att gnugga på men som sagt, han är intressant och har avgörande egenskaper, avslutar förbundskaptenen.

Anthony Elanga hoppade in sent och hann skriva in sig i målprotokollet. Men konkurrensen är tuff i Blågult, medger 21-åringen.

- Det motiverar mig att göra en "impact". Jag har visat det mot Azerbajdzjan och nu mot Nya Zeeland. Det är bara att köra på och vara fokuserad, säger han till Viaplay, och kommenterar sin insats:

- Även om man sitter på bänken måste man vara redo. Jag vet att jag inte har spelat så mycket under klubblagssäsongen. Det gäller att hålla huvudet högt och vara fokuserad. Första tio minuterna var jag inte riktigt "sharp". Men sedan kom jag igång och jag är tacksam över att jag fick göra målet.

Startelvor:

Sverige (4-4-2): Kristoffer Nordfeldt - Daniel Sundgren, Carl Starfelt, Hjalmar Ekdal (76') Edvin Kurtulus), Gabriel Gudmundsson (46' Ken Sema) - Marcus Rohdén, Jens Cajuste (61' Hugo Larsson), Kristoffer Olsson (46' Jesper Karlström), Jesper Karlsson - Viktor Claesson (61' Anthony Elanga), Robin Quaison.

Nya Zeeland (4-3-3): Oliver Sail - Tim Payne, Bill Tuiloma, Michael Boxall, Liberato Cacace - Matthew Garbett, Joe Bell, Marko Stamenic - Callum McCowatt, Ben Waine, Elijah Just.