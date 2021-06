Kulusevski hyllas efter superinhoppet: "Så kul att han är tillbaka"

Efter att ha testat positivt för covid-19 missade Dejan Kulusevski Sveriges EM-premiär. Han fick sedan inte hoppa in mot Slovakien i den andra gruppspelsmatchen då han endast bedömdes vara redo för spel i 15-20 minuter. Men mot Polen under onsdagen fick Juventus-spelaren så göra mästerskapsdebut. I den 55:e minuten byttes Kulusevski in.

Utfallet? Succé.

21-åringen gjorde två assist och låg på så vis bakom Sveriges viktiga 3-2-seger, vilken säkrade förstaplatsen i gruppen. Efter matchen får Kulusevski beröm av blågula spelare och ledare.

- Han var jättebra, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

Emil Forsberg, som fick bollen serverad till sig av Kulusevski vid Sveriges 2-0-mål:

- En fantastisk prestation av Dejan. Han kom in och visade sina kvaliteter. Vi såg vad han tillför landslaget.

- Det är så kul att han är tillbaka.

Yttermittfältaren Viktor Claesson håller med om att forwarden levererade.

- Vi kan sätta in folk som kan förändra matchbilder. Dejan gjorde två superassist, säger Claesson.

Albin Ekdal är även han imponerad.

- Ett fantastiskt inhopp, säger Ekdal om Kulusevski och fortsätter:

- Han var jättebra. Han gjorde två assist och kom in med vilja och kreativitet. Det är otroligt skönt att ha en sådan spelare som kunde hoppa in i laget. Jag tycker att alla inhoppare gjorde det jättebra.

Sveriges åttondelsfinal på tisdag sänds i TV4 och C More, och kan ses här.