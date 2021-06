Ledig dag för landslaget - då bar det ut till sjöss: "Spelarna solar och bastar"

Inför VM 2018 anordnade landslaget, på sin lediga dag, en variant av Mästarnas mästare i Båstad. Spelarna delades in i lag och fick utföra olika tävlingar. Under måndagen var Sverige fria från träning och andra former av åtaganden. Då bar det ut till sjöss.

- Vi är just nu på en båt utanför Nacka. Spelarna solar, bastar och har en lugn och skön dag på sjön, säger landslagets presschef Jakob Kakembo Andersson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men det blir inte några andra aktiviteter.

Imorgon (tisdag) åker landslaget till Göteborg för att inkvartera sig på EM-basen - hotell Sankt Jörgen. Under kvällen väntar det första träningspasset på Gothia Park Academy - där BK Häcken i normala fall håller till.

Sverige ställs mot Spanien i EM-premiären den 14 juni.