Lundh: Landslaget bjöd på berg-och-dal-bane-känsla

Jon Dahl Tomasson överraskade redan med startelvan mot Danmark. Ingen Hugo Larsson utan i stället Anton Saletros. Jens Cajuste som vänsterback. Ja, det var inte konstigt de danska journalisterna behövde hjälp att tolka Sveriges lag inför EM-generepet. Vi var många som var frågande till den svenska elvan.

Några timmar senare har Danmark vunnit med 2-1 efter ett sent mål av Christian Eriksen. I ett hörn av den mixade zonen står Kasper Hjulmand och pratar med en grupp danska journalister. På Fotbollskanalens frågor om Sverige under Dahl Tomasson är det ingen tvekan om att den danske förbundskaptenen är fascinerad av det nya svenska spelet under dansk ledning.

Hjulmand talar om det enorma skifte som Jon Dahl Tomasson är på väg att göra för svensk fotboll. Att man måste tro på det om man lägger om kursen på detta sätt. Talar om hur han genom åren sett svenska lag spela zonförsvar och att detta var något helt annat. Flera gånger säger Hjulmand att han hoppas Dahl Tomasson får full backning och att det finns tålamod.

Danmarks förbundskapten är trots allt imponerad och pekar på att det svenska spelet gjorde det svårt för Hjulmands lag flera gånger, men att det samtidigt fanns stora ytor att utnyttja. Likt Portugal klarade av att göra mot Sverige. Han tror att det svenska landslaget är på rätt väg. Och det känns inte som bara artigheter.

Är glaset halvfullt? Eller halvtomt? I perioder hade Sverige en potent offensiv även om skärpan framför mål saknades och man kunde och borde kanske avgjort matchen första 20 minuterna i andra halvlek. Då man spelade en snabb och rörlig fotboll med ständiga skiften och det danska motståndet kom knappt över halva planen.

Eller när Sverige reste sig trots en mardrömsstart med insläppt 1-0 efter 78 sekunder av matchen. En hörnvariant där svenska spelare screenades bort alternativt inte hängde med. Trots det visade laget moral och hade ordnat 1-1 efter bara sju minuter. Saletros tog fram bollen, Cajuste sköt och via danska backar gick den till Alexander Isak som ordnade kvitteringen.

Att även det danska segermålet kom på en fast situation var inte överraskande sett till alla avslut som följde på danska hörnor. Och just det svenska försvarsspelet var emellanåt av en karaktär att man fick hålla sig i sätet. Spelare lämnades ensamma och det är möjligt att ett vassare motstånd (likt Portugal) straffat Sverige.

Utvecklingskurvan för herrlandslaget går åt rätt håll om man ser på vad som hänt från mars-samlingen till nu. Klart att träningarna i förra veckan gav en boost av Jon Dahl Tomassons fotboll. Lägg till att förbundskaptenen inventerar och det var en del testar av spelare. Klart att allt inte kan sitta omedelbart och att prestationen måste utvärderas.

Det är lätt att uppskatta en modernare, rakare och direktare fotboll. Problemet är att den fotbollen gör Sverige sårbart bakåt. För ett EM-laddande Danmark är knappast det svåraste man kan möta. Om det ska bli mästerskap igen måste Sverige klara av att spela det försvarsspelet även mot klart bättre motstånd.

Om fotbollen var underhållande? Ja, det var den givetvis. Men det finns inget mer underhållande än segrar om det är ett lag som man investerar känslor och tid i. För mig överskuggar resultaten allt även om en kombination är bäst. Men i valet mellan att underhålla och att vinna är det lätt att ta det senare alla dagar i veckan.

Nu har svensk fotboll valt en annan väg. Då håller jag med Kasper Hjulmand om att man måste ha tålamod och ge stöd. Framför allt från spelare och fotbollsförbund. De måste alla tro på det när det är en dansk kursändring även om vägen fram är som en berg-och-dal-bana. En del sköna och härliga turer men också några skräckartade svängar och fall. Bara att spänna fast sig.

****

Nicklas Bendtner var expert i dansk TV och såg ut att trivas. När han sprang på Kim Källström iklädd förbundskostymen på vägen ut från arenan kan man säga att de var 180 grader i från varandra i look. Sedan verkade de uppskatta varandras sällskap.

****

Sveriges försvarsspel vid hörnor oroar. Nu blev det bara ett mål i den första halvleken men det var farligt gång på gång när försvaret hade svårt att ha koll på danskarna. Finns en del att arbeta på i de situationerna.

****

Hugo Larsson måste starta på lördag.

****

Lider med Hjalmar Ekdal som fick byta efter bara några minuter att han fick problem med baksidan på låret. Han hade hoppat in efter pausen och var nära att ordna 2-1 med en brytning och en offensiv räd. Där var det Dejan Kulusevski som kunde rakat in bollen till svensk ledning.

****

Landslaget drog till Stockholm direkt efter matchen på Parken i Köpenhamn. Ett rehabass torsdag och en lättare träning står på programmet inför lördagens match mot Serbien.