Många av landslagsstjärnorna är bänkade: "Ett dilemma" • Se genomgången

Anderssons besked: Olsson kallas in

Hela åtta stycken som är högaktuella att vara med i Janne Anderssons startelva mot Estland och Österrike får inte regelbunden speltid i sina klubblag.

Emil Forsberg har bara gjort tre inhopp i Bundesliga och spelat sammanlagt 28 minuter. Albin Ekdal gjorde i helgen sin första start på tre månader, men klev av efter 56 minuter när hans Spezia förlorade med 0-1 mot Como i Serie B.

Samtidigt som det är glädjande att Emil Holm och Ludwig Augustinsson startade för Atalanta och Anderlecht i helgen så var det samtidigt deras första ligastarter på sju månader.

- Spelar man vecka ut och vecka in så är det klart att man har med sig det in i en samling, och det är väldigt bra. Å andra sidan är det en eller två matcher som ska göras här och om man då har gjort det väldigt bra innan så väger ju det också in. Det är en mix. Men min önskan är att spelarna spelar i sina klubbar, säger Janne Andersson.

Så det är ett dilemma?

- Det är ett dilemma, absolut.

Hur ser du på en spelare som Forsberg som bara gjort tre inhopp i ligan?

- Emil har blivit mer av en inhoppare nu och spelar ganska få minuter. Så att därifrån kliva in och starta och spela max i en tävlingsmatch… ja det kan man säkert göra men jag får smaka på det också. Jag får prata med Emil och kolla lite. Jag vet att Emil är en jättelojal spelare med spetsegenskaper, men det är klart att du också måste vara i en fysisk form som gör att du kan gå in och prestera när det är på den högsta nivån.

Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf är två andra startspelare i landslaget som har svårt att få regelbunden speltid i sina klubblag.

Vilka spelare har gjort positiva avtryck i sina klubbar?

- Det är lite blandat. Det är tidigt på säsongen. Vi pratade om Alexander Isak som är en fantastiskt duktig spelare. Det var någon som var på mig efter deras premiär, när hans lag vann med 5-1 och han gjorde två mål, att han är en världsspelare. Men nu har hans lag förlorat tre matcher. Som spelare följer man ju lagets prestation. Om laget går bra så gör man det oftast lite bättre själv, och om laget inte går lika bra så är man oftast lite mindre bra själv, säger Janne Andersson och fortsätter:

- Så det är lite blandat här inledningsvis för oss. Men om det är några som har gjort avtryck… jag tycker att det är roligt med Viktor Gyökeres som har flyttat till Sporting och tagit en tröja och visar framfötterna på ett bra sätt. ”Alex” (Isak) så klart i sina bästa stunder. Dejan (Kulusevski) gjorde en bra match I helgen. Sedan är det positivt att Robin Olsen har stått i några matcher.

Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg startade i landslagets senaste EM-kvalmatch, mot Österrike, och alla tre får starta i klubblag som spelar i stora ligor.