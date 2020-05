Misstankar om matchfixning i klassisk svensk klubb - fick in miljoner från Dubai

Klassiska Åtvidabergs FF spelade i allsvenskan så sent som 2015 men åkte i fjol ner i division 2.

Under säsongen 2017 började dåvarande styrelsen, med ordföranden Muharrem Demirok i spetsen, misstänka matchfixning.

- Vi såg agerande och resultat som såg misstänkta ut men vi misstänkte aldrig någon enskild person. Vi var rädda att det fanns en koppling mellan matchfixning och de pengar vi hade tagit emot. Det väckte ett stort obehag hos styrelsen. Vi kontaktade Svenska spel men de kom inte fram till något, säger Demirok till Aftonbladet.

Pengarna som han pratar om är de 2,7 miljoner kronor som klubben fick in efter säsongen 2016, då den tidigare ordföranden Jan Svensson lovade att investerare som han företrädde skulle gå in med totalt tio miljoner utspritt över tre år. ÅFF:s styrelse tackade ja till upplägget, kunde sedan spåra att miljonerna kom från Dubai och tackade därefter nej till resten av pengarna. Det uppger Demirok för Aftonbladet.

Jan Svensson säger till tidningen att det var den tidigare storspelaren i ÅFF, Göran E Karlsson, som var investeraren bakom miljonerna. Det dementerar dock Karlsson, som till Aftonbladet dock medger att han stöttat ÅFF via gåvor de senaste åren och att det var i samma veva som ”Dubai-miljonerna” kom in som han gick in med pengar i klubben för första gången. Karlsson bor i just Dubai sedan 2011.

Inför säsongen 2019 tog ÅFF in flera utländska spelare. Finansierade av storsponsorn Per Lindqvist, berättade dåvarande ordföranden Ingvar Gustavsson för Fotbollskanalen. Han gjorde det efter att nämnde Lindqvist lagt sig i dåvarande tränaren Rickard Johanssons laguttagningar. På Facebook satte Lindqvist press på tränaren och skrev han att han ”värvar inte spelare för att dom ska sitta på bänken” och vidare att ”förstår inte vederbörande detta så vidtar vi åtgärder. Dessa spelare ska spela punkt”. På en fråga i samma tråd svarade också Lindqvist: ”Pengar är makt så då bestämmer jag”.

Rickard Johansson säger nu till Aftonbladet att han inte hade inflytande över de utländska värvningarna och att han är övertygad om att det var ”personer med ekonomiskt inflytande” som bestämde att han skulle få lämna klubben i maj 2019, efter en rad förluster. Han säger också att han tror att det rör sig om Per Lindqvist.

Tor-Arne Fredheim tog över efter Johansson och han berättar för Aftonbladet att han petade en del av ”Lindqvists spelare” under sin tid i ÅFF och att han ser det som en möjlig anledning till varför han senare fick lämna sitt uppdrag.

Fredheim upplever att klubben i mångt och mycket styrdes av sponsorer utifrån.

- Så kan man säga. De var inne och petade i en del, allt från spelartruppen till...allt möjligt, säger tränaren till Aftonbladet.

Han misstänker också att det förekom matchfixning i ÅFF under tiden som han tränade laget.

- Ja, det var jag orolig för. Visst var det så. Därför tog jag bort en spelare också. Det gick väldigt bra i början men sedan började det komma sådana här grejer. Jag var tvungen att plocka bort honom efter en match vi spelade. Jag kände att här stod det inte rätt till. Det var så uppenbart. Men sedan var den här spelaren helt plötsligt bra igen sen. Det var väldigt märkligt. Det där påverkade enormt...allt...hur tabellen blev till slut.

Fredheim ska ha tagit upp sin oro med klubbens dåvarande sportchef Mats Karlsson, som dock menar att man behöver ”mer på fötterna” än vad tränaren hade för att kunna säga att det rörde sig om matchfixning.

Göran E Karlsson hävdar för Aftonbladet att han inte ställer något motkrav på klubben för de pengar han går in med. Han säger att han inte har någon möjlighet att påverka saker i klubben, så som tränarbyten eller spelarvärvningar.