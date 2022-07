Nildén tror på Sverige mot England: "Vi är favoriter"

Sverige besegrade under fredagen Belgien efter ett sent mål av Linda Sembrant och ställs på tisdag mot England i semifinal i EM. Frågan är då vilket landslag som går in som favorit i drabbningen på Bramall Lane?

Amanda Nildén tycker att Blågult går in som favorit till drabbningen.

- Jag skulle nog säga att vi är favoriter, säger Nildén.

Varför?

- Vi är ett väldigt skickligt fotbollslag med bra fotbollsspelare, säger hon och fortsätter:

- Det är en tuff väg (till final), men vi ska göra vårt yttersta

Johanna Rytting Kaneryd på frågan om vilket landslag som är favorit i semifinalen:

- Favorit och favorit. Jag vet inte, fifty-fifty kanske, säger hon.

Nildén säger att ni är favoriter. Håller du inte med?

- Då får jag hålla med henne, säger Rytting Kaneryd och skrattar.

Amanda Ilestedt om favorit i semifinalen:

- Det spelar inte mig någon roll vem som är favorit. Vi kommer göra allt för att vinna.