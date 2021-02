Radulovic fick glädjefnatt mot ÖSK - första målen i AIK: ”En press som släppte nu”

På söndagen möttes AIK och Örebro på Friends Arena. I två matcher. I ett upplägg som var 75 minuter per match.

I den första matchen ställde lagen upp med två starka startelvor och då vann AIK med 3-1 efter att förra årets nyförvärv Bojan Radulovic gjort sina två första mål för klubben.

Efter 17 minuter tog sig Eric Kahl förbi Daniel Björnkvist på vänsterkanten och skickade in bollen i straffområdet. Benjamin Hjertstrand tappade markering och Bojan Radulovic nickade in sitt första mål i AIK-tröjan.

I den 47:e minuten var det dags igen. Hjertstrand nickade hemåt mot sin målvakt men Radulovic snappade vaket upp bollen och rullade in 2-0.

- Jag är lycklig över att ha gjort mål för den här klubben. Jag är väldigt glad och har en hunger efter att göra ännu fler mål, säger Radulovic.

Att Radulovic var glad var det nog ingen på Friends Arena som missade. Efter första målet fick han glädjefnatt och hoppade runt och jublade högt, och efter andra målet visade han återigen stor glädje.

- Det var mina två första mål för klubben. Det har varit en press som släppte nu. Det var väldigt skönt, säger han.

Det var flera gånger fjol som du inte ens ficka plats i truppen - hur var det?

- Det var väldigt tufft. Men det var också en tuff period för klubben, och det visste jag om. Jag försökte hela tiden göra mitt bästa på varje träning och hålla uppe humöret och ha tålamod. Nu är det ett nytt år och nya möjligheter. Jag längtar efter kommande matcher och hoppas kunna göra mål igen.

I den 64:e minuten reducerade Örebro efter ett misstag av Budimir Janosevic. AIK-målvakten försökte dribbla sig förbi Dennis Collander, men misslyckades. ÖSK-mittfältaren bröt och satte bollen i tomt mål.

Men två minuter senare fastställde Sotirios Papagiannopoulos slutresultatet till 3-1. Sebastian Larsson slog in en fin frispark, Rasmus Karjalainen markerade på fel sida och ”Sotte” nickade in 3-1.

I den andra matchen var det fler orutinerade spelare på planen, framför allt i AIK där det bara var Henok Goitom som var ordinarie förra året.

Då var det Örebro som var klart starkast och skapade de hetaste chanserna, och som vann med 1-0.

Nordin Gerzic styrde på mittfältet och nyförvärvet Taha Ali var pigg på kanten.

Målet kom just från Taha Ali. Alfred Ajdarevic spelade fint in bollen i straffområdet till Ali som klippte in den matchens enda mål.

Ajdarevic var nära att få en till assist, men Robin Book tog inte tillvara på den fina möjligheten som han fick.

AIK:s lag i första matchen: Janosevic - Otieno, Lustig, Papagiannopoulos, Kahl - Ylätupa, Hussein, Larsson Strannegård - Rogic (UT45), Radulovic

Avbytare: Henok Goitom (IN46)



AIK:s lag i andra matchen: Janosevic (UT 45) - Sivertsen, Tihi, Michel, Haliti - Ring, Ayari, Ofori (UT 50), Kiani, Andersson - Goitom (UT 45)



Stamatopoulos (IN 46), Faqa (IN 46), Bengtsson (IN 50)Allain - Björnkvist, Brorsson, Hjertstrand, Ali - Milleskog, Walker, Collander, Larsson - Karjalainen, SegerAllain (UT 21) - De Sousa, Bergmark, Andersson, Wright (UT 50) - Ali, Gerzic, Mårtensson, Ajdarevic - Book, BjörndahlKrasniqi (IN 21), Ingves (IN 50)