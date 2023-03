Reinfeldt besökte Blågult - Lindelöf: "Han kan ta svensk fotboll framåt"

Det var under lördagen som den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt valdes till ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Under söndagen tog han sig till Friends Arena för att träffa det svenska herrlandslaget inför EM-kvalmatchen mot Azerbajdzjan under måndagen.

Förbundskaptenen Janne Andersson:

- Det är en demokratisk process. Nu kan jag konstatera att han blev vald och jag tror det blir bra. Precis som jag tror att det hade kunnat bli bra med någon annan också.

- Jag är övertygad att om man har haft den typen av befattningar som han har så har man bra egenskaper för att kunna leda vår rörelse framåt. Han var här i dag och hälsade på killarna inför träningen.

Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf har en positiv känsla av Reinfeldt.

- Han hälsade på oss. Mest bara för att säga hej och önska oss lycka till, säger Nilsson Lindelöf.

- Han är en person som har en lång erfarenhet och jag tror att han kan göra ett bra jobb. Jag tror han kan få svensk fotboll framåt.