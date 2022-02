Seger: "Hoppades att beslutet skulle tas"

Under söndagen tog Fifa beslut om att inte utesluta Ryssland från VM-kvalet som stundar – i stället tilläts Ryssland att spela vidare under neutral flagg. Men under måndagskvällen kom vändningen: Ryssland stängs av från all internationell fotboll, det meddelar Fifa.

- Jag hoppades att det här beslutet skulle tas och är nöjd om hårdast möjliga beslut tas av alla inblandade. Ryssland ska givetvis inte vara med i något så som läget är nu. Jag är glad att de till slut kom fram till ett beslut, säger Caroline Seger till Fotbollskanalen.

Om ungefär fyra månader är det dags för EM i England, i Sveriges grupp finns bland annat Ryssland, men om Fifas beslut står sig står Sverige alltså med ett motstånd för lite i sin grupp. Det har tidigare ryktats om att Portugal kan komma att ta Rysslands plats.

Det svenska damlandslaget har följt utvecklingen, men har inte hört något om någon ny motståndare.

- Vi har hängt med på det mesta. Alla är fullt medvetna och är mycket illa berörda. Det är det enda vi pratar om just nu, säger Seger.

Förbundskapten Peter Gerhardsson om Fifas beslut:

”Efter det som har hänt och fortsatt pågår i Ukraina är det här ett beslut jag står bakom till fullo. Vi får fortsätta följa utvecklingen framåt om hur det här beskedet från Fifa och Uefa i förlängningen påverkar EM och Rysslands medverkan i mästerskapet. Mina tankar går nu till befolkningen där och jag hoppas som många andra att kriget tar slut så fort det bara är möjligt”, skriver Peter Gerhardsson i ett meddelande till Fotbollskanalen via landslagets presschef, Fredrik Madestam.

Tidigare under måndagen gick IOK (Internationella olympiska kommittén) ut och rekommenderade internationella idrottsförbund och arrangörer av sportevenemang, som Fifa och Uefa, att inte låta idrottare från Ryssland och Belarus att delta i internationella tävlingar, som VM och EM. Samtidigt har ett tvåsiffrigt antal nationsförbund tagit ställning och meddelat att de vägrar möta Ryssland med anledning av kriget, vilket har satt press på Fifa.