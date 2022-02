Motståndet växer - här är nationerna som bojkottar Ryssland

Rysslands invasion av Ukraina är en fråga som påverkar fotbollen. Just nu växer antalet nationsförbund som bojkottar Ryssland och inte tänker spela matcher mot det krigförande landets landslag.

Sverige, Polen och Tjeckien som kommer eller kan ställas mot Rysslands herrlandslag i playoff-rundan av VM-kvalet i slutet av mars har alla fattat beslut om att man vägrar spela mot Ryssland.

Fifas beslut i nuläget är att Ryssland ska få spela klart VM-kvalet, men under namnet "Football Union of Russia", på neutral mark och inte under rysk flagg. Men nationerna som lottats mot Ryssland i playoff står ändå fast vid sina beslut om spelvägran.

Det polska förbundets ordförande Cezary Kulesza kallar beslutet från Fifa för "skamligt" och han har meddelat att Polen skickat ett brev till samtliga nationsförbund i Europa i vilket man uppmuntrar andra att haka på bojkotten.

Och motståndet mot Fifa och Ryssland växer. Exempelvis har England gått ut med att man inte tänker möta Ryssland i någon form av landskamp inom "överskådlig framtid".

Exakt samma besked har Wales meddelat via sitt förbunds hemsida.

Norges fotbollsförbunds ordförande Terje Svendsen säger också följande till VG:

- Vi är helt på samma linje som Sverige, Polen och Tjeckien. Det är helt oaktuellt att spela matcher mot Ryssland.

Danmark backar också upp bojkotten.

- Vi står tillsammans med de förbund som meddelat att de inte kommer spela mot Ryssland, säger DBU-direktören Jakob Jensen till Ritzau.

Även Albanien vägrar spel mot Ryssland, som man kommer ställas mot i Nations League (herrar) vid två tillfällen i juni.

- Albanien kommer inte delta i några idrottsevenemang med Ryssland innan ockupationen av Ukraina tagit slut, säger utrikesministern Olta Xhacka enligt AP.

Vidare har Frankrikes förbundsordförande Noël Le Graët markerat genom att till Le Parisien säga att han lutar mot att han vill utesluta Ryssland från VM.

- Fotbollen kan inte hålla sig neutral, säger Le Graët.